Chloe Loughnan: Chicago’da yeni bir ajansla anlaştım

Cadde’nin haberine göre, bir restoranda arkadaşıyla buluşan Chloe Loughnan, restoran çıkışında arkadaşıyla beraber kahve alarak, kısa bir alışveriş turu yaptı.



Chloe, Maimi'den daha yeni geldiğini ve uyku adaptasyon problemini de bugün çözebildiğini dile getirdi.



"Chicago'da yeni bir ajansla anlaştım. Artık belirli sıklıklarla Chicago'ya gideceğim" diyerek, modellik kariyeri hakkında bilgi verdi.

Chloe Loughnan

Serdar Ortaç