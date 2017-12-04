Chloe Loughnan: Kocamı özledim döndüm

Cadde’nin haberine göre, Ortaç, “Chloe Miami’den geldikten sonra İstanbul’u çok özledi. Haftada 3-4 gün yemeğe çıkıp geziyoruz. Bugün de futbol maçı izledik. Ben de küçükken futbol oynardım. Hep kaleci olurdum. Topçu değil popçu olduk” dedi.



“Eşinizden işlerinden dolayı uzak kalıyorsunuz. Bu sizi rahatsız ediyor mu?” sorularına Ortaç, “Hayır rahatsız etmiyor. Ama Chloe yurt dışında kalmaz. Hatta bu imkansız. Gider işlerine ama gelir” diye cevap verirken Loughnan, “Normalde işim için aralık ayına kadar yurt dışında olmam gerekiyordu. Ama kocamı özledim ve geri döndüm” yanıtını verdi.



Chloe Loughnan

Serdar Ortaç