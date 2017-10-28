Chloe Loughnan ‘ Serdar Ortaç bana her konuda yetiyor’

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Serdar Ortaç’ın kendisine yettiğini belirten güzel model Chloe Loughnan, “Serdar 20 yaşında olsaydı belki de benimle evlenmezdi. Allah her şeyin doğru zamanını bilir. O yüzden ‘daha mı genç olsaydı’ gibi şeyler geçirmem aklımdan. Enerjisi zaten benden daha yüksek. Bazen ben ona yetişmeye çalışıyorum. Serdar bana her konuda yetiyor” dedi.