Chojniczanka Chojnice - Bytovia Bytow karşılaşma önü

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chojniczanka Chojnice, 03 Haziran 2018 Pazar günü Bytovia Bytow takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:45. Chojniczanka Chojnice 53 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Bytovia Bytow 40 puanda ve 13. sırada. Chojniczanka Chojnice son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Bytovia Bytow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 343 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chojniczanka Chojnice kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Bytovia Bytow sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Chojniczanka Chojnice son hafta oynanan Chrobry Glogow maçında 2-2 berabere kaldı.

Bytovia Bytow ise Katowice karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Chojniczanka Chojnice, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 12 gol yedi.

Bytovia Bytow, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bytovia Bytow 13 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.