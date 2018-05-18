Chojniczanka Chojnice - Chrobry Glogow maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig maçında Chojniczanka Chojnice ile Chrobry Glogow, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 50 puanlı Chojniczanka Chojnice 3. sırada bulunuyor, Chrobry Glogow 45 puana sahip ve 9. sırada. Chojniczanka Chojnice son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Chrobry Glogow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Chojniczanka Chojnice galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Chrobry Glogow galibiyet oranı 0.00.

Chojniczanka Chojnice son hafta oynanan Chrobry Glogow maçında 2-2 berabere kaldı.

Chrobry Glogow, Chojniczanka Chojnice karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Chojniczanka Chojnice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chojniczanka Chojnice, kendi sahasında 21 gol attı, 12 gol yedi.

Chrobry Glogow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Chrobry Glogow, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.