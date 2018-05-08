Chojniczanka Chojnice - Stal Mielec maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chojniczanka Chojnice, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Stal Mielec takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 47 puanlı Chojniczanka Chojnice 2. sırada bulunuyor, Stal Mielec 47 puana sahip ve 3. sırada. Chojniczanka Chojnice son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stal Mielec son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 484 kodlu maçı oynayanlar; Chojniczanka Chojnice galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Stal Mielec galibiyet oranı 3.20.

Chojniczanka Chojnice önceki hafta Olsztyn mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Stal Mielec, Gornik Zabrze karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Chojniczanka Chojnice, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 12 gol yedi.

Stal Mielec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stal Mielec, 18 gol atarken 17 gol yedi.