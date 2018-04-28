Chojniczanka Chojnice - Wigry Suwalki maç önü

Polonya 1.Lig maçında Chojniczanka Chojnice ile Wigry Suwalki, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Chojniczanka Chojnice 44 puanla 4. sırada, Wigry Suwalki 45 puanla 3. sırada bulunuyor. Chojniczanka Chojnice son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Wigry Suwalki, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 623. İddaa'da Chojniczanka Chojnice kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Wigry Suwalki kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chojniczanka Chojnice son hafta oynanan Olsztyn maçında 1-1 berabere kaldı.

Wigry Suwalki ise Znicz Pruszkow karşılaşmasında 4-5 kazandı.

Chojniczanka Chojnice, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

Wigry Suwalki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wigry Suwalki, 15 gol atarken 12 gol yedi.