Chojniczanka Chojnice - Wigry Suwalki maç önü

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chojniczanka Chojnice, 29 Nisan 2018 Pazar günü Wigry Suwalki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 44 puanlı Chojniczanka Chojnice 4. sırada bulunuyor, Wigry Suwalki 45 puana sahip ve 3. sırada. Chojniczanka Chojnice, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Wigry Suwalki son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 623. İddaa'da Chojniczanka Chojnice kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Wigry Suwalki kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chojniczanka Chojnice önceki hafta Olsztyn mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Wigry Suwalki ise Znicz Pruszkow maçında 4-5 kazandı.

Chojniczanka Chojnice, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

Wigry Suwalki, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wigry Suwalki 15 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.