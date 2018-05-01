Chongqing Lifan - Dalian Aerbin karşılaşma önü

Chongqing Lifan ve Dalian Aerbin, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası 5.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Ev sahibi Chongqing Lifan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Dalian Aerbin, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 460 kodlu maçı oynayanlar; Chongqing Lifan galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dalian Aerbin galibiyet oranı 0.00.

Chongqing Lifan önceki hafta Hunan Xiangtao mücadelesinde 2-1 yenildi.

Dalian Aerbin ise Beijing Baxy karşılaşmasında 1-0 yenildi.