Chongqing Lifan - Shenzhen Phoenix maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Chongqing Lifan ile Shenzhen Phoenix, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Chongqing Lifan 11 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Shenzhen Phoenix 9 puanda ve 9. sırada. Chongqing Lifan, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shenzhen Phoenix son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 454 kodlu maçı oynayanlar; Chongqing Lifan galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Shenzhen Phoenix galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Chongqing Lifan son haftadaki Shenzhen Phoenix müsabasında 0-2 yenildi.

Shenzhen Phoenix, Chongqing Lifan karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Chongqing Lifan, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 4 gol yedi.

Shenzhen Phoenix, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shenzhen Phoenix, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.