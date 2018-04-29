Chongqing Lifan - Shenzhen Phoenix maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Chongqing Lifan, 29 Nisan 2018 Pazar günü Shenzhen Phoenix takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. 11 puanlı Chongqing Lifan 6. sırada bulunuyor, Shenzhen Phoenix 9 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Chongqing Lifan, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Shenzhen Phoenix son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Chongqing Lifan kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Shenzhen Phoenix kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Chongqing Lifan önceki hafta Shenzhen Phoenix mücadelesinde 0-2 yenildi.

Shenzhen Phoenix, Chongqing Lifan karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chongqing Lifan, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Shenzhen Phoenix, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shenzhen Phoenix, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.