Chongqing Lifan - Tianjin Songjiang sahaya çıkıyor

Chongqing Lifan ve Tianjin Songjiang, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Chongqing Lifan 11 puanla 8. sırada, Tianjin Songjiang 8 puanla 13. sırada bulunuyor. Chongqing Lifan son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 264. İddaa'da Chongqing Lifan kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Tianjin Songjiang kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Chongqing Lifan son haftadaki Shenzhen Phoenix müsabasında 0-2 yenildi.

Tianjin Songjiang ise Guangzhou karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Chongqing Lifan, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Tianjin Songjiang, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tianjin Songjiang, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.