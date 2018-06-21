Adana milletvekili adayları, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Adanalılar tarafından araştırılıyor. YSK'nın onayladığı 8 partiden 240 aday ile 2 bağımsız aday Adana'da milletvekili olabilmek için yarışıyor. Peki CHP'nin Adana milletvekili adayları kimler? İşte toplam 15 milletvekilini Meclis'e taşıyan Adana için CHP'nin milletvekili adayları...

ADANA CHP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 AYHAN BARUT YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ 2 ORHAN SÜMER ORTA İŞ İNSANI 3 MÜZEYYEN ŞEVKİN YÜKSEK JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ 4 BURHANETTİN BULUT YÜKSEK ECZACI 5 RIZA METE YÜKSEK DOKTOR 6 OYA TEKİN YÜKSEK AVUKAT

7 OSMAN BERKE DUVAN YÜKSEK PLANLAMA UZMANI 8 ERTAN KARAOĞLU ORTA İŞ İNSANI 9 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN YÜKSEK DOKTOR 10 BÜLENT ÖĞRÜ YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ 11 BÜLENT MARAKLI YÜKSEK AVUKAT 12 BERFU SALICI YAKIT YÜKSEK AVUKAT 13 SIDIKA HALICIOĞLU İLK SERBEST/ÖZEL 14 ONUR AKPINAR YÜKSEK DOKTOR 15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN YÜKSEK İŞ İNSANI

CHP’nin milletvekili aday listesini YSK'ya bildirmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar belli olmuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday olurken, 18 MYK üyesinin tamamı ile Deniz Baykal aday listesinde yer aldı. Listede olmadığı açıklanan Ali Şeker İstanbul 2. bölge 8. sıradan aday oldu. Eren Erdem ise listeye alınmadı. AK Parti'nin kurucularından olan Abdullatif Şener, Konya 1. sıradan aday gösterildi. Eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İzmir 1. bölge 4. sıradan aday oldu. 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Tuncay Özkan, yine İzmir'den aday gösterildi. Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 2. bölge ilk sırada yer aldı