CHP Adana milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin Adana milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP Adana milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

AYHAN BARUT

ORHAN SÜMER

MÜZEYYEN ŞEVKİN

BURHANETTİN BULUT

RIZA METE

OYA TEKİN

OSMAN BERKE DUVAN

ERTAN KARAOĞLU

MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

BÜLENT ÖĞRÜ

BÜLENT MARAKLI

BERFU SALICI YAKIT

SIDIKA HALICIOĞLU

ONUR AKPINAR

ÖZGÜR ULAŞ ILGIN

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