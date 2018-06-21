CHP Adıyaman milletvekili aday listesinde kimler var? Bu soru 24 Haziran seçimlerine günler kala seçmenler tarafından soruluyor. Seçmenler partilerin seçim beyannamelerine ve adaylarınagöre kime oy vereceklerine karar veriyor. İşte 5 milletvekili çıkarak Adıyaman'ın CHP milletvekili adayları...
ADIYAMAN CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
|
S. NO
|
ADI
|
SOYADI ÖĞRENİM
|
MESLEĞİ
|
1
|
ABDURRAHMAN
|
TUTDERE YÜKSEK
|
AVUKAT
|
2
|
MUSTAFA HAKKAN
|
KILINÇ ORTA
|
İŞ İNSANI
|
3
|
MAHMUT NEDİM
|
EVLİ ORTA
|
İŞ İNSANI
|
4
|
SONGÜL
|
VARKİ YILDIRIM YÜKSEK
|
AVUKAT
|
5
|
MÜSLÜM
|
ASLANOĞLU YÜKSEK
|
ÖĞRETMEN
CHP Adıyaman milletvekili adaylarına coşkulu karşılama
Ankara’dan Adıyaman’a, dönen CHP Adıyaman milletvekili adayları partililer ve vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
Adıyaman Havalimanından parti yönetimi ve parti üyeleri tarafından karşılanan milletvekili adayları parti binası önüne gelerek burada hem partililerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, 2. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Kılıç, 3. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, 4. Sıra Milletvekili Adayı Songül Varki Yıldırım ve 5. Sıra Milletvekili Adayı Müslüm Aslanoğlu burada partililere hitap ederek konuşmalar yaptı. İlk olarak konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiğini belirterek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, siyaset konusunda Adıyaman’da alacaklı olduğunu söyledi. Adıyaman’dan en az iki milletvekili beklediğini vurguladı. Ancak ben bugün şunu anladım ki halkın heyecanı 3 tane milletvekilliğini gösteriyor. Gün bugün, gün değişim günü, hep birlikte kapı kapı dolaşıp sıkılmadık el bırakılmayacak” diye konuştu. Adıyaman’ın kıyılmış tütün konusuna değinen CHP Adıyaman 1. sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, “Türkiye’miz gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. 24 Haziran seçimleri demokrasimiz için, cumhuriyet için, devletimiz için tarihsel bir döneme sahip. Hepimiz bu tarihsel seçimin bilinciyle hep beraber hareket edeceğiz. Bakın Eylül ayında başlayan bir tütün yasasıyla birlikte bizler mecliste sahipsiz olduğumuzu gördük. Bin yıllık tarihi olan tütünümüz yasaklandı. Bizler 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacağız, şuanda yasa yürürlükte. Geçen gün bir yerel basına baktım, tütüncü esnafını ezdirmeyeceğiz diyorlar, tütüncüyü yok etmedik diyorlar. Bakın arkadaşlar ezmedik diyorlar ama 3 yıla kadar da hapis cezası getiriyorlar. Bu kişiler üreticiye hapis yolunu gösteriyor” dedi.
Seçimin demokrasi içerisinde geçmesini de dileyen Tutdere, "24 Haziran seçimi demokrasi için bir şanstır. Bütün arkadaşlarımız ve yurttaşlarımız kendi geleceklerine sahip çıkacaklar. Kendi demokrasi mücadelelerini kendileri sandıkta verecek. Bizler bugün Adıyaman’da, demokrasi meşalesini yaktık. Bugün havalimanında ve parti önünde bu meydanlardan söz veriyoruz, Adıyaman halkı adına demokrasi mücadelesi vereceğiz. Bu 24 Haziran seçimi kıyılmış tütünün can suyu olacak. Bizler inşallah bu 24 Haziran’da Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapacağız ve 25 Haziran’dan sonra bütün tütün üreticileri tütünü rahatlıkla satacak” şeklinde konuştu. CHP Adıyaman 2. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Kılıç ise konuşmasında, “ Biliyorsunuz ki önümüzde çok zorlu bir süreç var ve bu süreçte hepimizi bekliyor. Ya bu seçimde karanlığa gideceğiz ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu özgür, demokrasi ve cumhuriyeti devam ettireceğiz. Bizler Adıyaman’da 5 milletvekili adayı olarak, esnafımızın, çiftçimizin işçimizin, memurumuzun ve vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. İçimizde her birimiz bu sorunlara mecliste sizlere hizmet edebilecek kapasitede yeter ki sizler bizlere birer şans verin. Bizler sizlerin başını hiçbir zaman yere eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
CHP Adıyaman 3. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli ise konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adıyaman’ı da Türkiye’yi de yöneltmeye talibiz. Bunlar Adıyaman’ı yönetemedikleri gibi ülkeyi de yönetemiyorlar. İstanbul’da ve Ankara’da oturarak Adıyaman’da belediye başkanı oluyorlar. 1,5 Milyon bütçesi olan ve taş üstüne taş koymayan belediyeyi, Ankara’ya gönderip orada dinlenmeye çekeceğiz. Bizim listemiz çok güzel, arkadaşlarımızın hepsi bilgili ve birikimli. Sizin de desteğinizle Allah’ın izniyle bunları sandığa gömeceğiz. Ben köylere hizmet götürme birliğinde Cumhuriyet Halk Partisinin meclis üyesi olarak nasıl AK Parti’yi sandığa gömdüysem bu defa da 24 Haziran’da sandığa gömeceğiz. Biliyorsunuz Adıyaman bir tarım kentidir, bir turizm kentidir. Bunlar iktidara geldiği zaman Adıyaman’a, 2002 yılında gelen turist sayısı 187 bindi. 2017 yılı verilerine göre bu rakam 83 bine düşmüş. Etrafımız su kaynaklarıyla doluyken Adıyaman’ın sulanabilir arazisi yüzde 16’larda. Bizler bunların hesabını soracağız. Yerli ve milli tütünümüzü yasaklayanlara bunun hesabını soracağız. Tütünün, şekerin, gezinin, roboski, Suruç’un da hesabını soracağız ve 24 Haziran’da iktidar olacağız” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından milletvekili adayları parti binasına geçerek partililerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.
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