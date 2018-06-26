HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 14, AK Parti 8, HDP, MHP ve İYİ Parti de İzmir´den 2’şer milletvekilliği kazandı.

İzmir’de CHP birinci bölgeden 7, ikinci bölgeden 7 olmak üzere toplam 14 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyaset yapma hakkını yakaladı. AK Parti de birinci bölgeden 4, ikinci bölgeden 4 olmak üzere, toplam 8 vekil ile İzmir’i TBMM’de temsil edecek. HDP, MHP ve İYİ Parti de İzmir’den 2’şer vekili Meclis’e gönderdi.

İKİ BÖLGELİ

İki seçim bölgesi bulunan İzmir’de, toplam 2 milyon 826 bin 505 oy geçerli sayıldı. CHP 1 milyon 188 bin 325 oy ile İzmir’de birinci parti oldu. İkinci sıradaki AK Parti ise 791 bin 364 oy aldı. İzmir’den HDP’ye 319 bin 955, İYİ Parti’ye 313 bin 470, MHP’ye 176 bin 307, Saadet Partisi’ne 22 bin 642, Vatan Parti’sine 9 bin 35, Hür Dava Partisi’ne 4 bin 774 oy çıktı. Bu sonuçların, olası itirazların değerlendirilmesinden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi.

Sandık sonuçlarına göre, İzmir’de MHP oylarında ciddi bir düşüş yaşandı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir’de 11.4 oy oranına sahip olan MHP’ye İzmir genelinden bu kez yüzde 6.23 oranında oy çıktı. CHP’nin oylarında da gerileme yaşandı. 1 Kasım 2015’te yüzde 46.8’lik oy oranı yakalayan CHP, 24 Haziran’da yüzde 42.2’ ye geriledi. AK Parti oylarında da düşüş yaşandı. 2015 genel seçimlerinde yüzde 31.0 oyu bulunan parti, bu kez 27.89 oranında oy alabildi. HDP ise İzmir’de oyunu yükseltti. 1 Kasım’da yüzde 8.6 alan HDP, 24 Haziran seçimlerinde 11.31 oranında oy aldı. İYİ Parti’ye İzmir’den yüzde 11.09 oranında oy çıktı. İYİ Parti’ye Tire ve Selçuk’ta yüksek oy çıkması dikkat çekti. İzmir birinci bölgede İYİ Parti’nin birinci sıra adayı Müsavat Dervişoğlu seçilirken, İzmir ikinci bölge birinci sıradan da Aytun Çıray, İYİ Parti’den seçilerek Meclis’e girdi.

İZMİR 1. BÖLGE SONUÇLARI

2015 Kasım Oy Oranı Vekil CHP % 45.80 7 AK PARTİ % 30.89 4 MHP % 11.32 1 HDP % 9.84 1

2018 Haziran Oy Oranı Vekil CHP % 41.05 7 AK PARTİ % 28.75 4 HDP % 12.54 1 İYİ PARTİ % 10.47 1 MHP % 5.86 1

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Oy Oranı İnce % 54.01 Erdoğan % 32.92 Akşener % 6.30 Demirtaş % 6.03 Karamollaoğlu % 0.46 Perinçek % 0.28

En genci Ali Çelebi oldu

24 Haziran seçimlerinde İzmir’den parlamentoda siyaset yapma hakkını yakalayan partilerin yaş ortalamalarında da dikkat çeken detaylar var. İzmir’de en genç milletvekili CHP’den seçildi. Mehmet Ali Çelebi, 34 yaşında. İzmir’de CHP’nin milletvekilleri arasında en büyük olan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 69 yaşında olan Kılıçdaroğlu, aynı zamanda İzmir’den seçilen en yaşlı milletvekili. AK Parti’de ise en yaşlı vekil Başbakan Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, 62 yaşında. AK Parti’nin en genç vekili ise Hamza Dağ. Dağ, 38 yaşında.

İki roman vekil seçildi

24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM’de bir ilk daha yaşanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi İzmirli 2 Roman vekil yer alacak. Geçtiğimiz dönem de Milletvekili olan Özcan Purçu, CHP’nin birinci bölge üçüncü sırasından yeniden Meclis’e yer aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AK Parti’den Cemal Bekle, meclise gitmeyi hak etti.

Yeni isimler TBMM’de

İzmir’de, TBMM’ye yeni yüzler girdi. AK Parti’de; C. Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, AK Parti’den ilk kez seçildi. CHP’de ise Kani Beko, M. Ali Çelebi, Ednan Arslan, S. Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Bedri Serter, partinin yeni vekillerinden.