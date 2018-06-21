Amasya milletvekili adayları, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Admasyalılar tarafından araştırılıyor. YSK'nın onayladığı 8 partiden 24 aday Amasya'da milletvekili olabilmek için yarışıyor. Peki CHP'nin Amasya milletvekili adayları kimler? İşte toplam 3 milletvekilini Meclis'e taşıyan Amasya için CHP'nin milletvekili adayları...
AMASYA CHP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
|
1
|
MUSTAFA
|
TUNCER
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
2
|
MEHMET
|
GÖL
|
YÜKSEK
|
ZİRAAT MÜHENDİSİ
|
3
|
HÜSEYİN
|
ACAR
|
ORTA
|
İŞ İNSANI
KILIÇDAROĞLU: EMEKLİ AYLIĞI'NIN EN ALT LİMİTİ BİN 500 LİRA OLACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Amasya'ya geldi.
Amasya'da bir düğün salonunda iftar öncesi sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamlarıyla bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada bin 500 TL'nin emekli aylığının en az limiti olacağını belirterek, "Şuan Türkiye’de 1 milyon 644 bin emeklinin, emekli aylığı bin 500 liranın altında, kimisi 200 lira alıyor, kimisi 500 lira alıyor, kimisi 600, kimisi 800, kimisi 1000, kimisi bin 200 lira. Allah aşkına madem ramazan sofrasındayız. Ayda 500-600 lira ile hangi emekli geçinir. Hangi ülkeye siz barışı, huzuru getirebilirsiniz. Diyosunuz ki 'ayda 500, 600, 800 lira alan emekli siyaseti düşünsün'. Ya, nasıl düşünecek? Aybaşına kadar ben evi nasıl geçindireceğim, onun birinci problemi bu, birinci sorunu bu, peki ne olmalı asgari emeklilik aylığında da bir taban olmalı. Ne kadar, en az bin 500 lira taban olmalı, en az bin 500 lira vermek zorundasın. Biz, 'emekliye iki maaş ikramiye verelim, Ramazan ve Kurban bayramında' dediğiniz, zaman kıyamet koptu. Halbuki paranın dolaşım kanalları değişiyor. Bin 500 lira emekli aylığı en alt limit olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye aldığında ne yapacak. Ev mi? daire mi alacak? Yok, arkadaş ya, ne yapacak kahvede oturacak, parayı harcayacak. Esnaf kazanacak, bakkal kazanacak, bunlar kazanacak. Buna rağmen halen beklentilerimiz yerine gelmiş değil, ama bunları yapmak zorundayız. Bunları gerçekleştirmek zorundayız. Çiftçi üretiyor, çiftçi kaybettiğinde hepimiz kaybederiz. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyorsa, bu hepimizin ortak sorunu olmak zorundadır. Konya’dan küçük bir devletin yıllık tarım ihracatı 185 milyar dolar, peki devasa Türkiye’nin ihracatı ne kadar tarım da, 17 Milyar dolar yada 185 Milyar dolar, 17 Milyar dolar, peki niye oluyor böyle toprak mı yok? Var, çiftçi mi yok? var, güneş mi yok? var, su mu yok? var, ne eksik?. Ben size söyleyeyim. Namuslu siyaset eksik, eksik olan bu, namuslu siyaset" dedi.
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