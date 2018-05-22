CHP Ankara milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin Ankara milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP Ankara milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

Ankara 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları

TEKİN BİNGÖL

LEVENT GÖK

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

BÜLENT KUŞOĞLU

GAMZE TAŞCIER

EKREM KEREM OKTAY

MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

ALİ HİKMET AKILLI

AYLİN YAMAN

UMUT ERARSLAN

KAMER GÖZAÇIK ŞEN

CANSEL GÜVEN

Ankara 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları

MURAT EMİR

YILDIRIM KAYA

SEMRA DİNÇER

KENAN NUHUT

MURAT KAVUNCU

BEKİR SAMİ DOĞAN

ALİBEY YÜKSEL

DENİZ ÇAKIR

MUSTAFA NADİR ER

SUNA KERİMOĞLU

BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

Ankara 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları

AHMET HALUK KOÇ

NİHAT YEŞİL

SERVET ÜNSAL

ALİ BAŞKARAAĞAÇ

AHMET ERSEN ÖZSOY

AHMET MEŞE

UMUT AKDOĞAN

BATTAL YILDIZ

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

TEMEL BORGA BUDAK

İLKE ÇAKAR

BİLAL YILMAZ

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