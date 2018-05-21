CHP Ankara milletvekili adayları belli oldu. CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı. İşte CHP Ankara milletvekili adayları listesi...

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

ANKARA 1. BÖLGE ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TEKİN BİNGÖL

2 LEVENT GÖK

3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

4 BÜLENT KUŞOĞLU

5 GAMZE TAŞCIER

6 EKREM KEREM OKTAY

7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

9 ALİ HİKMET AKILLI

10 AYLİN YAMAN

11 UMUT ERARSLAN

12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN

13 CANSEL GÜVEN

ANKARA 2. BÖLGE ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MURAT EMİR

2 YILDIRIM KAYA

3 SEMRA DİNÇER

4 KENAN NUHUT

5 MURAT KAVUNCU

6 BEKİR SAMİ DOĞAN

7 ALİBEY YÜKSEL

8 DENİZ ÇAKIR

9 MUSTAFA NADİR ER

10 SUNA KERİMOĞLU

11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

ANKARA 3. BÖLGE ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AHMET HALUK KOÇ

2 NİHAT YEŞİL

3 SERVET ÜNSAL

4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ

5 AHMET ERSEN ÖZSOY

6 AHMET MEŞE

7 UMUT AKDOĞAN

8 BATTAL YILDIZ

9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR

10 TEMEL BORGA BUDAK

11 İLKE ÇAKAR

12 BİLAL YILMAZ

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