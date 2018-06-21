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CHP Antalya milletvekili aday listesi! 2018 Antalya CHP milletvekili adayları kimler?

Antalya CHP milletvekili aday listesi, 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala araştırılıyor. Meclise toplam 16 milletvekili gönderecek Antalya'da adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da YSK tarafından onaylanan 8 siyasi partiden 128 aday ve 5 bağımsız aday yarışıyor. İşte CHP'nin Antalya milletvekili adayları

21.06.2018 - 14:35 | Güncelleme:

Antalya CHP milletvekili adayları kimler? sorusu Antalyalı seçmelerin ilgilendiği konuların başında geliyor. Seçmenler partilerin seçim beyannamelerine göre ve milletvekili adaylarına göre verecekleri oy için son kararlarını verecekler. İşte CHP milletvekili aday listesi...

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1

DENİZ

BAYKAL

YÜKSEK

AVUKAT

 

2

ÇETİN OSMAN

BUDAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

RAFET

ZEYBEK

YÜKSEK

AVUKAT

4

AYDIN

ÖZER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

CAVİT

ARI

YÜKSEK

AVUKAT

6

FİGEN

ALBUGA ÇALIKUŞU

YÜKSEK

AVUKAT

7

SEVGİ

DOĞAN

YÜKSEK

DOKTOR

8

NUSRET

BAYAR

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

9

ŞENGÜL

YEŞİLDAL

YÜKSEK

BASIN DANIŞMANI

10

VAHAP

TUNCER

YÜKSEK

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

11

KEMAL BİLAL

ÖNER

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

12

ALİ

TAKAVUT

ORTA

TURİZMCİ

13

SİBEL

GEZEN

YÜKSEK

TURİZMCİ

14

NAZMİ

GÜNDÜZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

15

ÖZLEM

ŞAHİN

ORTA

YAZAR

16

İSMAİL HAKKI

GÜL

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, yeni milletvekili listesiyle seçimlerde Antalya'da birinci parti olacaklarını söyledi.

İl Başkanı Ahmet Kumbul, iki mevcut milletvekilinin yerini koruduğu yeni listeyi yorumladı. Ön seçim için yapmak için zamanlarının olmadığını belirten Kumbul, Genel Merkez’in merkez yoklama kararı aldığını aktardı.

İl ve ilçe örgütlerinin görüşlerinin bir eğilim yoklaması istendiğini dile getiren Kumbul, "İlçe örgütlerinden bir liste oluşturmalarını istedik. İl yönetimimizde aynısı yaptı. İl ve ilçe yönetiminin belirlediği isimlerle iki ayrı liste yaptık. Bunları Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan’a götürdük. İki liste değerlendirildi. Müracaat eden 78 aday adayı ile birebir görüşüldü. Bir rapor hazırlandı. Aday adaylarımızın hangisisin liyakatının yüksek olduğu, hangisinin temsil yeteneğinin daha güçlü olduğuyla ilgili bir rapor hazırlandı. İl,ilçe yönetimi Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl’ün hazırladığı raporlar sonucunda, beşli komisyonla genel başkanımızın ve örgütlenmeden sorumlu genel başlan yardımcımızla liste şekillendi” diye konuştu.

"Birinci parti olacağız"

Listede doğu ve batıdan da kadın adayların temsil edildiğini gördüklerinin altını çizen Kumbul, “Muharrem İnce’nin adaylığı ve oluşan yeni listeyle beraber, birinci parti olacağımıza inanıyorum. O, 8 milletvekili gönderdiğimiz dönemden beri birinci parti olamadık. Bu seçimlerde birinci parti olarak başarıya imza atacağız. Cumhurbaşkanımıza büyük bir oy çıkarmayı hedefliyoruz. Antalya’da bu kenetlenme, bu birliktelik başarıyı getirecek. Listelerle ilgili ufak tefek tepkiler olabilir. Burada kimin milletvekili olduğu değil, fazla milletvekili çıkarmaktır.”

"Mevcut vekillerinin durumunu Genel Başkan değerlendirdi"

2015 ön seçiminde Deniz Baykal’dan bile daha fazla olay alarak birinci sıradan adaylıkla milletvekili seçilen Niyazi Nefi Kara’nın aday gösterilmemesini ise Kumbul şöyle değerlendirdi: “İl görüşleri, ilçe görüşleri soruldu. Mevcut milletvekillerin durumunu Genel Başkanımız kendi değerlendirdi. Bununla ilgili bizim herhangi bir bilgimiz yok. Genel Başkanımız meclisteki ve 4 yıldaki durumları inceleyerek bu kararı almıştır.”

CHP'nin Antalya'daki milletvekili şu isimlerden oluştu: "Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, Figen Albuga Çalıkuşu, Sevgi Doğan, Nazmi Gündüz, Şengül Yeşildal, Nusret Bayar, Vahap Tuncer, Kemal Bilal Öner, Ali Takavut, Sibel Gezen, Özlem Şahin ve İsmail Hakkı Gül."

 

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