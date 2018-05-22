CHP Antalya milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin Antalya milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP Antalya milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

DENİZ BAYKAL

ÇETİN OSMAN BUDAK

RAFET ZEYBEK

AYDIN ÖZER

CAVİT ARI

FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

SEVGİ DOĞAN

NUSRET BAYAR

ŞENGÜL YEŞİLDAL

VAHAP TUNCER

KEMAL BİLAL ÖNER

ALİ TAKAVUT

SİBEL GEZEN

NAZMİ GÜNDÜZ

ÖZLEM ŞAHİN

İSMAİL HAKKI GÜL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER