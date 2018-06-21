Artvin CHP milletvekili adayları kimler? sorusu Artvinli seçmelerin ilgilendiği konuların başında geliyor. Seçmenler partilerin seçim beyannamelerine ve milletvekili adaylarına göre, oy için son kararlarını verecekler. İşte CHP Artvin milletvekili aday listesi...

CHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 UĞUR BAYRAKTUTAN YÜKSEK AVUKAT 2 YALÇIN EMİRALİOĞLU YÜKSEK EMEKLİ

CHP Artvin Milletvekili Aday Tanıtım Töreni

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Bu seçimde herkesi oy vermeye ikna etmek vergi vermek kadar, günü geldiğinde canının pahasına askere gitmek, vatanı korumak kadar, Çanakkale'de birlikte çarpışıp şehit olmak kadar kutsal bir vatan görevidir." dedi.

Özel, CHP İl Başkanlığınca Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "27. Dönem CHPArtvin Milletvekili Aday Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, herkesin sandığa giderek oy kullanmasının önemli olduğunu belirtti.

24 Haziran için tatil rezervasyon iptallerinin yüzde 90'ı bulduğunu, 8 Temmuz'a bakıldığında bu iptallerin yüzde 16 olduğunu aktaran Özel, "Bu şu demek; eğer bu iş ilk turda tamamlanmaz ikinci tura kalırsa ikinci tur olacak günün milletin kafasına 24 Haziran kadar önemli bir tarih olarak kazınması lazım. Çünkü biz ilk turda durdurup ikinci turda bu cumhurbaşkanlığını kazanacak noktaya geldiğimizde karşımıza seçimlerde düşük bir katılım oranı çıkarsa bunun altından kalkamayız." diye konuştu.

Referanduma yüzde 14 oranında katılmayan seçmen bulunduğunu kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Yapılan araştırmalara göre bu oranın yüzde 2'si asla sandığa gitmeyen kesim. Geri kalan yüzde 12'ye soruyorlar, 'Seçime gitmeyi aklından geçirdin mi?' 'Evet, geçirdim' diyor. 'Gitseydin ne verirdin?' diye soruluyor ve her 5 kişiden 4'ü yani yüzde 80'i 'Hayır'a yakındım diyor. 8 Temmuz günü yapılacak seçimde eğer biz sandığa yüzde 5 eksik gidersek 4 puan Tayyip Erdoğan'a yazar. 24 Haziran ya da 8 Temmuz'da seçime katılım oranını yüzde 5 artırabilirsek 4 puan kazanırız. Aramızdaki fark referandumda yüzde 1,5'ti. Son gelen anketlerde kafa kafaya görünüyor, hatta Muharrem İnce ikinci tura kaldığı takdirde 1,5-2 puan önde görünüyor."

Özel, kararsızın kararını verip sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için de en büyük görev hepimizin, özellikle de sizlerin. Eğer bir vatandaş kararsızsa sandığa gitmeyecekse onu ikna etmek, onun peşini bırakmamak, günü geldiğinde teyit almak, gerekirse koluna girip oy kullandırmak sizlerin görevi.

Bu seçimde herkesi oy vermeye ikna etmek vergi vermek kadar, günü geldiğinde canının pahasına askere gitmek, vatanı korumak kadar, Çanakkale'de birlikte çarpışıp şehit olmak kadar kutsal bir vatan görevidir." ifadesini kullandı.

- "Bizim bunlara karşı bir ittifakımız var"

Türkiye'de siyasi tarihin en büyük çelişkilerinin, en büyük çalkantılarının ve en kritik sürecinin yaşandığını savunan Özel, şunları söyledi:

"Bundan 2 yıl öncesine kadar, birbirini siyaseten eleştiren, birbirine ağır sözler sarf eden değil, birbirine küfreden iki tane lider vardı. Bir tanesi Devlet Bahçeli, diğeri Recep Tayyip Erdoğan. Bunların birbirine söylediği sözü kahvede iki kişi birbirine söyleyemezdi. O Devlet Bahçeli şimdi 'Benim Cumhurbaşkanı adayım yok, benim Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyor. Bütün Milliyetçiler, Artvin'de MHP'ye gönül vermiş olan, bugün İYİ Parti'de olabilirler, halen MHP'de olabilirler, bu yaşananlardan rahatsızlık duyan herkesin tepkisini Tayyip Erdoğan'a da Devlet Bahçeli'ye de 24 Haziran günü göstereceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Bunların birlikteliği bir koltuk ittifakı. Bir saray ittifakı, bir çıkar ittifakı. Bizim bunlara karşı bir ittifakımız var. Bizim içinde bulunduğumuz ittifakın adı Millet İttifakı."

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve partililer katıldı.