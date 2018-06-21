CHP Aydın milletvekili adayları kimler? sorusunu Aydınlılar 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala araştırıyor. Aydın'ı mecliste toplam 8 milletvekili temsil edecek. YSK'nın onayladığı milletvekili aday listelerine göre, 8 partiden 64 aday milletvekilliği için yarışacak. İşte Aydın CHP milletvekili aday listesi...

AYDIN CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1 BÜLENT TEZCAN YÜKSEK AVUKAT 2 HÜSEYİN YILDIZ ORTA İŞ İNSANI 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL YÜKSEK AVUKAT 4 MUSTAFA İBERYA ARIKAN YÜKSEK CUMHURİYET SAVCISI 5 ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM YÜKSEK AVUKAT 6 KAAN ERÇETİN YÜKSEK TEKSTİL MÜHENDİSİ 7 KEMAL GÜNERİ ORTA ÖĞRENCİ 8 FULYA ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK BİYOLOG - BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ

CHP’nin Aydın adayları Nazilli’de tanıtıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekili adayları, CHP Nazilli İlçe Seçim Bürosu açılışında kamuoyuna tanıtıldı.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığınca düzenlenen İstasyon Meydanındaki seçim bürosu açılışına milletvekili adaylarının tamamı ile katılan Aydın il örgütü, aday tanıtımını ve açılışı birlikte yaptı. Açılış öncesi seçim otobüsünde aday tanıtımlarının ardından bir konuşma yapan Tezcan, Türkiye'nin sorunlarını demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika şeklinde 5 başlık altında topladıklarını ve seçim bildirgesinde yayınladıklarını ifade etti. Tezcan, “Demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış, dış politika sorunlarını tüm boyutlarıyla ele aldık. Ve bunları nasıl çözeceğimizi de çok iyi biliyoruz. Ülkeye önce demokrasiyi getireceğiz. Çünkü demokrasi olmadan Türkiye ekonomisi düzeltilemez. 25 Haziran sabahına uyandığımızda sadece TBMM'deki seçimleri kazanmış olarak uyanmayacağız. Aynı zamanda uzun yıllar partinin içinde emek vermiş, demokrasi için, özgürlük için, emek için, hak, hukuk, adalet için mücadele etmiş parti emekçisi içimizden gelen bir arkadaşımızı, Muharrem İnce'yi de Cumhurbaşkanı yapacağız. Muharrem İnce, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye’yi beş bölgeye ayırarak kalkınma bölgeleri oluşturacağız. Anadolu’yu zenginleştireceğiz” dedi.

İlçe seçim bürosu açılışı, aday tanıtımı ve kısa mitinge CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, milletvekili adayları Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Mustafa Arıkan, Özlem Burcu Uğan, Kaan Erçetin, Kemal Güneri ve Fulya Üstündağ katıldı. Kortej halinde Belediye Meydanı’nda yürüyüşlerine başlayan CHP’liler Uzun Çarşı üzerinden İstasyon Meydanı’ndaki seçim bürosu önüne gelerek burada küçük çaplı bir miting düzenledi.