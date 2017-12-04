CHP belgeleri savcılığa verdi. CHP Sözcüsü Tezcan, "Bu para transferleri ciddi şüpheli işlemlerdir" dedi

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bülent Tezcan, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte belge soruşturması dışında gönderilen paralarla ilgili usulsüzlük olup olmadığı yönünde soruşturma başlattığını öğrendik." diye konuştu.