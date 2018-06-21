CHP Bilecik milletvekili adayları, 24 Haziran seçimlerine günler kala Bilecikli seçmen tarafından araştırılıyor. Seçmenler partilerin seçim beyannameleri ve milletvekili adaylarına göre, 24 Hazirna'da kime oy vereceklerine karar verecekler. İşte toplam 2 milletvekilini meclis koltuklarına oturtacak Bilecik CHP milletvelili aday listesi...

CHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 YAŞAR TÜZÜN ORTA İŞ İNSANI 2 FAİK AKARKARASU YÜKSEK AVUKAT

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."