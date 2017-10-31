CHP'de 5 il, 110 ilçe kongresi tamamlandı

CHP’de mayıs ayında başlayan kurultay sürecinde; mahalle ve önseçim delegelerinin belirlenmesinin ardından, ilçe ve il başkanlıkları seçimine geçildi.
Geçen hafta sonu yapılan seçimlerle 5 il kongresi ve yurt genelinde 110 ilçede seçimler tamamlandı. Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bingöl İl Başkanı Ahmet Bazencir, Bitlis İl Başkanı Metin Gözelkaya, Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, yapılan kongreler sonucunda yeniden seçildi.
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; CHP’de ilçe kongrelerini tamamlayan iller il kongrelerine geçerken; aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in bulunduğu büyükşehirlerde ise kasım ayı boyunca ilçe kongreleri tamamlanacak.
İlçe kongrelerinde ilk sürpriz Türkiye’nin nüfus olarak en büyük ilçesi Çankaya’da yaşandı. Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, mahalle ve önseçim delegelerini kazanmasına rağmen ilçe kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Dereli’den boşalacak koltuk için, Devrim Bora Özüdoğru ile Ozan Ergün Doğan yarışacak.
KURULTAY ŞUBATTA
İlçe kongreleri aralık ayının ilk haftasında tamamlanacak, ardından il kongreleri başlayacak. İl kongrelerinin tamamlanmasına yakın bir tarihte Parti Meclisi (PM) toplanarak 36’ncı olağan kongre tarihini belirleyecek. Kongrenin şubat ayının ortalarında yapılması bekleniyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, şu ana kadar yapılan mahalle ve önseçim delegeleriyle, il ilçe kongrelerinde partinin delegasyon yapısının yüzde 20 oranında yenilendiğini belirtti.
Bingöl, “Bizde yenilenme dış dinamiklerle değil kendi iç dinamikleriyle gerçekleşiyor. Tepeden inme mantığı yok. Delegelerimizi sandık koyarak belirledik. Diğer partilerde isimler yukarıdan belirleniyor, formalite gereği sandık konuluyor” diye konuştu. AK Parti’de yaşanan “metal yorgunluğu” tartışmasını değerlendiren Bingöl, “CHP, 94 yıldık ayakta ve ‘metal yorgunluğu’ diye bir kavram yok. Diğer yandan 16 yıllık AK Parti’de tepeden tırnağa yorgunluk var. Belediye başkanlarının istifaya zorlanmalarının ‘metal yorgunluğu’ şeklinde yansıtılması doğru değil. Görünen o ki, AK Parti’de ciddi bir iç çekişme var. Er ya da geç, bunun asıl nedeni ortaya çıkacaktır” dedi. Partisinde büyük kurultay heyecanının sadece ana kademede değil, kadın ve gençlik kollarında da yaşandığını belirten Tekin, “Kadın ve gençlik kollarımızda da 2018 yılının ilk aylarında kurultay yapılacak. Anlayacağınız CHP, 2018 yılında tüm organlarıyla kongrelerini geride bırakarak, olası bir erken veya genel seçime tüm kadrolarıyla hazır hale gelecektir” diye konuştu.
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