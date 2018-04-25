CHP içinde Abdullah Gül tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Parti Meclisi'nde (PM) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldi.

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in aktardığı bilgilere göre toplantıda 25 PM üyesi söz aldı. Söz alan hiçbir PM üyesinin Abdullah Gül'ü önermediği öğrenildi. Gül ile ilgili itirazların "Erdoğan'dan farkı yok" argümanı üzerinden yapıldığı belirtilirken üyelerin aday olacak kişinin partili ve kapsayıcı bir isim olması gerektiğini söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bir isim telafuz etmediği toplantıda "En iyi sonucu almaya çalışacağız. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim" dediği öğrenildi.

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "bir rezervlerinin olmadığına" dikkat çekmiş, Kılıçdaroğlu da Gül ile ilgili sorulara olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermemişti.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da Gül'ün adaylığına açıkça itiraz etti. İnce, mesajında "Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır" dedi.

Tezcan, bugün yaptığı açıklamada da geniş katılımlı bir ittifakın peşinde olduklarını belirterek, Abdullah Gül ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine de "İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Bugün Kılıçdaroğlu, saat 16.00'de milletvekilleri ile bir araya gelecek. Milletvekillerinin sözlü ya da yazılı önerilerinin alınacağı belirtilen toplantıda bir aday isminin çıkması beklenmiyor.

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