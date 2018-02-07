CHP Parti Meclisi (PM), önümüzdeki cumartesi günü toplanıyor. Bu, kurultayın ardından ilk Parti Meclisi toplanlantısı olacak. Gözler, CHP liderinin yeni A Takımı'nda. Yani, Merkez Yönetim Kurulu'nun, yeni üyelerinde.
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, geniş kapsamlı bir revizyona gidecek. Hedef partiyi 2019'a hazırlayacak as kadronun belirlenmesi. Hali hazırda partinin Genel Sekreteri ve iki Genel Başkan Yardımcısı yeni Parti Meclisi'ne giremedi.
Erdal Aksünger'in durumu ise daha farklı. Aksünger, Parti Meclisi'ne Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek girdi. Yani yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda yer almayacak.
GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENEN İSİMLER
Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyu alan Haluk Koç'un MYK'da yer alması bekleniyor. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın makamını da unvanını da korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Seyit Torun da yeni MYK'da göreve devam edecek isimler arasında.
Kılıçdaroğlu'nun, Veli Ağbaba ve Çetin Osman Budak'ı da A Takımı'nda tutması bekleniyor. Bu dört isim dışında hiçbir üyenin yeri garanti değil.
KRİTİK 3 MAKAM
Kritik 3 makam, Genel Sekreterlik, Örgütlerden ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılıkları. Gözler bu koltuklara kimlerin oturacağında. Kamil Okyay Sındır'dan boşalan Genel Sekreterlik için, kulislerde konuşulan isimlerden Muharrem Erkek ile Hakkı Süha Okay en dikkat çekicileri.
CHP lideri, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nda da bir seçim yapacak. Ya görevdeki Öztürk Yılmaz makamı koruyacak ya da Parti Meclisi'ne kura ile girmeyi başaran Ünal Çeviköz yeni genel başkan yardımcısı olacak.
KADIN ÜYE SAYISI
Kılıçdaroğlu, 35'inci olağan kurultayın ardından MYK'sında 4 kadın görevlendirmişti. Sayının korunması bekleniyor. Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu seçimini birinci tamamlayan Lale Karabıyık'ın yanı sıra, Gaye Usluer, Gamze Akkuş İlgezdi ve Selin Sayek Böke ön planda.
Kurultayda 616 oyla dördüncü sırada Parti Meclisi'ne girmeyi başaran Ali Haydar Hakverdi de A Takımı'nda görev alabilir. Kulislerde Hakverdi'nin Zeynep Altıok'tan boşalan İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesi bekleniyor.
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