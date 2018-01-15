Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) aldığı karar doğrultusunda, 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi doğrultusunda, il ve ilçelerde yapılan kongreler, bu hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul, Mersin ve Konya kongreleriyle sona erdi.
CHP'de delege sayıları bakımından dikkatlerin üzerlerine toplandığı üç büyükşehrin ikisinin il başkanları değişti.
Bu kapsamda, İstanbul İl Başkanlığı'na 643 delegenin 325'inin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu seçildi. Kaftancıoğlu, CHP'nin ilk kadın İstanbul İl Başkanı oldu. Mevcut başkan Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.
İzmir'de ise Utku Gümrükçü ile yarışan Deniz Yücel, 355 oy alarak, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin yeni il başkanı oldu.
CHP'nin Ankara İl Kongresi'nde ise sürpriz yaşanmadı. Mevcut İl Başkanı Adnan Keskin 331 oy alarak, görevine devam etti.
Türkiye genelinde 938 ilçe ve 81 il başkanının belirlenmesiyle, gözler 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultay'a çevrildi.
İLK GÜN GENEL BAŞKAN SEÇİMİ
AA'nın aktardığına göre, anamuhalefet partisinin, iki gün sürecek kurultayının ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek.
CHP'de PM üyeliğine seçilmek, Genel Başkanın oluşturacağı MYK'da yer alabilmek için büyük önem taşıyor.
Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi delegeler tarafından doğrudan seçiliyor. Genel Başkan tarafından, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de Parti Meclisine giriyor.
HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA
Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay için slogan, renk ve amblem belirleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kurultayın detayları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılacak sunumun ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
Ses, ışık ve sahne organizasyonu için önceki kurultayda çalıştığı firmayla yeniden anlaşan CHP, il dışından gelecek katılımcılar için binlerce kumanya dağıtmayı planlıyor.
Delegelerin ulaşımı için de gerekli hazırlıkları tamamlayan CHP, konaklama için ise dört otelle anlaşma yaptı.
GÜVENLİĞE BÜYÜK ÖNEM
Ankara Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, yaklaşık 500 polis ile 200 özel güvenlik görevlisi, kurultayın güvenli bir şekilde yapılması için görev alacak. Kurultayda ayrıca, il ve ilçe başkanlıklarından belirlenen gençler de salon içindeki işleyişin aksamaması için görev yapacak.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, PM üyelerini 19 Ocak'ta genel merkezde son kez toplayacak. Kurultaya ilişkin hazırlıkların, delegelere sunulacak raporun ele alınacağı PM toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun "teşekkür konuşması" yapması bekleniyor.
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