CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine 9-10 Mart’ta Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak tüzük kurultayı için hazırlıklara başladı. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in imzasıyla parti meclisi (PM) üyelerine, milletvekillerine ve 81 il başkanına gönderilen genelgede, tüzük değişikliği önerilerinin gelecek hafta cuma gününe kadar genel merkeze iletilmesi istendi.
GENELGEDEN ÇIKTI
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre referandumda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine isim verilmeden atıf yapılan genelgede, “Siyasi yaşamdaki değişiklikler yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Belirtilen gerekçelerle yeni duruma uygun olarak yeni bir tüzük yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır” denilerek; hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde olası ittifaklara karşı parti tüzüğünün yenilenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi.
Yeni Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi ve milletvekili seçiminde olası ittifaklara karşı tüzükte reform niteliğinde düzenlemeler yapılacak. Olası ittifaklar için tüzük esnetilecek. Bu çerçevede genel başkanın, ittifak oluşturması için eli güçlendirilecek. Ancak milletvekili adayların belirlenmesinde uygulanan önseçimden vazgeçilmeyecek, önseçim yapılacak iller ve oranlar ile Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda PM’ye inisiyatif kullanma yetkisi verilecek.
DELEGELİK SİSTEMİ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan 50+1 oyu çıkaracak yeni bir örgütsel model de hayata geçirilecek. Bu çerçevede delegelik sistemine neşter vurulacak. Değişlikle her ilin çıkardığı milletvekili sayısının iki katı delegeyle kurultayda temsil edilmesi uygulamasına son verilecek. Mevcut 1100 delegenin 600’ü, önce 81 ile çıkardıkları milletvekili oranında dağıtılacak. Kalan 500 ise delege illerin seçimlerdeki oy oranına göre adaletli şekilde dağıtılacak. Böylece seçimde başarılı olan iller ödüllendirilmiş olacak.
Tüzükte yapılacak reformla aktif, pasif üyelik sistemine geçilecek. Aidatını ödemeyen, parti faaliyetlerine düzenli olarak katılmayan, parti tarafından seçimlerde verilen görevleri yerine getirmeyen üyeler ‘pasif’ olarak nitelendirilecek. Bu şartları yerine getirenler ise ‘aktif üye’ olarak tanımlanacak. Parti içindeki önseçimlerde sadece aktif üyeler oy kullanabilecek.
CHP’de tüzükte yapılacak reformla daha dinamik, dışa açık, üretken ve organizasyon yeteneği yüksek bir örgüt modeline geçilmesi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 oy alacak bir yapılanmanın kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede CHP’nin 10 Mart 1993 tarihinde kabul edilen parti tüzüğü yeniden yazılacak, çelişkili hükümler ayıklanarak tüzük sadeleştirilecek.
İNCE, İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI
CHP Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’na rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, tüzük kurultayı öncesi, Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının üyelerin katılımıyla ön seçimle belirlenmesi ve iki dönem üst üste partisini iktidar yapamayan genel başkanın görevi bırakmasına ilişkin tüzük değişikliği için üyelerden imza toplama kampanyası başlattı.
— Muharrem İNCE (@vekilince) February 16, 2018
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