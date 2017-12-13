CHP'de kulisler hareketleniyor

CHP'nin hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat 2018'de Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Kurultay iki gün sürecek. İlk gün genel başkanlık seçimi, ikinci gün ise PM ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

AA'nın haberine göre; CHP'de, kurultaydan sonraki en yetkili organ olan PM'ye girebilmek, her partili için büyük önem taşıyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu da Genel Başkan tarafından bu 60 kişilik üyeler arasından belirleniyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan Parti Meclisine giriyor.

CHP kulislerinden "blok liste" ve "çarşaf liste" tartışmaları ise şimdiden başlamış durumda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin "bir erken seçim ihtimali" nedeniyle "blok liste" olmasını istediği belirtilirken, tabanın ise "çarşaf liste" ısrarı bulunuyor.

Seçilme şansları az olan ve blok liste ısrarında bulunanların, Kılıçdaroğlu'nun listesinden PM'ye girme amacı taşıdığı biliniyor. Bu kişiler arasında özellikle bazı genel başkan danışmanları ve Kılıçdaroğlu ile yakın çalışma şansı bulunanların olduğu aktarılıyor.

FİKRİ SAĞLAR YOK

35. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın, 595 oyla PM'ye giren Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, bu seçimlerde YDK cezası nedeniyle aday olamayacak.

Yine geçtiğimiz kurultayda Aylin Nazlıaka "listeyi delerek" PM'ye girmiş, daha sonra partiden ihraç edilmişti.

Geçen kurultayda MYK üyelerinden Gürsel Tekin, Faik Öztrak, Enis Berberoğlu, Erdoğan Toprak, Seyhan Erdoğdu ve Nihat Matkap da yeterli oyu alamayarak liste dışı kalmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olmasına karşın seçilemeyen Toprak ve Tekin'in bu sefer listeye girmek için yoğun çaba harcayacağı konuşuluyor.

35. Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın İstanbul Milletvekilleri Eren Erdem, İlhan Cihaner, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz PM'ye girmeyi başarmıştı. Bu isimlerin 36. Olağan Kurultay'da da etkili olacağı belirtiliyor.

Geçen kurultayda en fazla oyu, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 691 oyla almıştı. Böke, daha sonra atandığı Parti Sözcülüğü görevinden kendi isteği ile ayrılmıştı. Böke'nin şubat ayında yapılacak kurultayda nasıl bir karar alacağı da merak konusu.

SAYIMI 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda 60 kişilik listeye girmek için 500'e yakın kişi başvurmuştu. Çok sayıda başvuru nedeniyle adayların yer aldığı listenin uzunluğu bir metreyi aşmış, bir kişinin oy kullanması da yaklaşık 5 dakikayı bulmuştu.

"Çarşaf liste" olması nedeniyle sayımı 6 saat süren seçimlerde sürpriz sonuçlar ortaya çıkmıştı.

"Örgüt Anahtar Listesi" adı altında delegeye sunulan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu belirtilen liste dışından 23 isim PM'ye girmeyi başarmıştı.

YÜZDE 10 ŞARTI

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı 36. Olağan Kurultay'da, başkanlık yarışına girmek isteyenlerin, toplam delegenin yüzde 10'unun imzasıyla başvurusu gerekiyor. Buna göre, CHP'de genel başkan olmak isteyen aday, 120'den fazla delegenin desteğini alması şart.

Mevcut delege yapısı dolayısıyla, olağanüstü bir durum olmamasına karşın Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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