CHP'de bugün, yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, parti grubu basına kapalı toplanacak. Grup başkanvekilliği seçiminin çekişmeli geçmesi bekleniyor. 3 grup başkanvekilinden Levent Gök aday olmayacağını açıklamıştı. Diğer grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ise yeniden aday.

Habertürk TV'nin haberine göre; Bu isimler dahil 10 ismin grup başkanvekilliği seçimine katılmaları bekleniyor. Muharrem Erkek, Candan Yüceer, Gaye Usluer, Engin Özkoç, Aytuğ Atıcı, Haluk Pekşen ve Cemal Okan Yüksel seçim yarışına katılacak isimler arasında. Grup başkanvekili seçilebilmek için gruptaki milletvekili sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekiyor. Yani en az 66 oy gerekli.

Basına kapalı toplanacak grup toplantısında, Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri için de seçim yapılacak.