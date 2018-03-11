CHP’nin tüzük değişikliği gündemiyle Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanan 19. olağanüstü tüzük kurultayının 2’nci gününde, 86 maddelik tüzük taslağının görüşmeleri 12 saatlik maratonun ardından kabul edildi.
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, CHP’nin kabul edilen yeni tüzüğünde, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusundaki kriterler belirlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı adayı; seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirlenecek. Hangi yöntemin uygulanacağına, parti meclisi karar verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti reformu açısından büyük önem verdiği “aktif” ve “pasif” üyelik sistemini öngören üyelik tanımının yapıldığı 4’üncü madde ise delegenin onayından geçmedi.
İNCE'NİN ÖNERGESİ KABUL EDİLMEDİ
CHP Kurultayı’nda, genel başkan adayı olan Muharrem İnce’nin gündeme getirdiği “Üst üste 2 genel seçimi kazanamayan genel başkan görevi bırakmalı” önergesi divana sunuldu. 100 civarında delegenin kabul oyu verdiği önerge reddedildi. Mevcut tüzükte de yer alan “Genel başkan adayı olmak için üye tam sayısının en az yüzde 10’unun yazılı önerisi gerekir” ibaresinde değişiklik yapıldı.
YÜZDE 5’E DÜŞÜRÜLDÜ
Kabul edilen önergeyle, genel başkan adaylığı için toplam delegenin yüzde 10’unun imzasını toplama şartı, yüzde 5’e düşürüldü. Önergeye CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da destek verdiği belirtildi. Kurultayda en büyük tartışma, milletvekili adaylarının saptanması konusundaki 52’nci maddede yaşandı. Muhalifler, Siyasi Partiler Yasası’na göre yüzde 5’lik merkez yoklaması dışında bütün milletvekili adaylarının önseçimle belirlenmesi için önerge verdi. Önergenin oylamasında kargaşa çıktı. Bunun üzerine çalışmalara uzun süre ara verildi. Yeniden toplanan kurultayda, önce önseçim maddesine ilişkin önerge kabul edilmedi. Ardından milletvekili adaylarının belirlenmesine ilişkin madde oylandı. Maddenin 660 oyla kabul edildiği açıklanınca salon yine karıştı.
Bazı milletvekilleri ve delegeler kürsüye yürüdü. Tüzüğün tümünün kabul edilmesi sonrası kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kavgaya neden olan önseçim konusunda, delegelere garanti vererek, “Tüzüğümüze göre aslolan önseçimdir. Ben milletvekili belirleme meraklısı değilim. Ben dahil bütün MYK üyeleri önseçime girecek. Partiye önseçim kültürünü yerleştirdik mi, bunu kimse kaldıramaz. Benden sonraki genel başkanlar da kaldıramaz” diye konuştu.
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