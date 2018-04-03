Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor.
En büyük çekişmenin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanması beklenirken, önceki seçimlerde az farkla kaybedilen daha küçük illerde de yoğun kulisler yapılıyor.
AA'nın haberine göre, Başkentte, CHP'nin önceki seçimlerdeki adayı Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'la görüştüğünü dile getirmişti.
CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne çıkan diğer isimler ise Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fethi Yaşar, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım.
İLK AÇIKLAYAN HAMZAÇEBİ OLDU
Diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak konusu.
Şimdiden büyük çekişmenin yaşandığı İstanbul için adaylığını ilk açıklayan isim Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi oldu. Çalışmalara şimdiden başlayan Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'un ilçelerinde seçmenle geçiriyor.
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı her zaman hayalim." diyen eski il başkanı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de güçlü aday adayları arasında yer alıyor.
CHP'de İstanbul için adı geçen bir diğer isim ise Grup Başkanvekili Engin Altay. Partide bu isimler konuşulurken sürpriz bir gelişme daha oldu ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da aday olduğunu açıkladı. Tanal, "İstanbul’a kanal değil, Tanal lazım." diyerek sahaya indi ve büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığını ilan etti. CHP'de İstanbul için İlhan Kesici'nin de adı geçiyor.
Geçtiğimiz seçimlerde büyükşehire aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'yi istediği belirtiliyor.
İZMİR'DE DE GÜÇLÜ İSİMLER YARIŞTA
İzmir'de mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerini sağlamlaştırdığı ileri sürülürken, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da isimleri aday adayları arasında geçiyor.
CHP kulislerinin tartışmasız en net isimleri ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.
CHP'de, Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Muğla için mevcut başkan Osman Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mersin'de eski bakanlardan İstemihan Talay ile eski hakem Selçuk Dereli kulislerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Antalya Büyükşehir için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adının geçtiği CHP'de, Hatay'da Lütfü Savaş, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Yalova'da ise Vefa Salman'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.