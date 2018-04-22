CHP'den 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye geçti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti ile İYİ Parti heyeti arasında bugün yapılan görüşme sonunda CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi kararı alındı.

Kararı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıkladı.

CHP'nin bu adımı ile TBMM'de beş milletvekili olan İYİ Parti'nin grup kurabilmesi ve dolayısıyla 24 Haziran'a alınan seçimlere katılmasının önündeki engel de kalkmış oluyor.

Böylelikle TBMM'de grubu olan İYİ Parti, 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek.

Ayrıntılar birazdan.

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