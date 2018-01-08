2019’daki yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olma hedefiyle örgütlenme modelini yenileme kararı alan CHP’de, ilk adım “aktif” ve “pasif” üyelik sistemine geçilerek atılacak.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger tarafından yürütülen ve sona gelen çalışmaya göre, üyelik sistemi tek bir yapı üzerinde toplanacak. Üyelikte yaşanan bürokratik engeller kaldırılacak ve internet üzerinden üyelik kolaylaştırılacak.

‘CHP AKILLI KART’ GELİYOR

Yeni uygulama çerçevesinde, 1 milyon 217 bin kayıtlı üyenin tamamının üye kartları yenilenecek. Partinin üyelerinin faaliyetlerini anında denetlemek için barkodlu akıllı üyelik kartları tüm üyelere dağıtılacak. Üyeler, barkodlu kartları genel merkeze entegre bir sisteme okutarak aktif üyelik sistemine giriş yapacak.

5 KRİTER BELİRLENDİ

Üyelerin örgüt faaliyetlerine katılımını ve partiye bağlılığını artırmak amacıyla, aktif üye olabilmek için genel merkez tarafından belirlenen 5 kriterden en az 3’ünü yerine getirme şartı aranacak.

Bu 5 kriter şöyle:

1- Üye, iletişim bilgilerini, yeni sisteme işletip aktif hale getirecek.

2- Parti aidatını düzenli ödeyecek.

3- Eğitim faaliyetlerine katılacak. Katılmazsa bu durum yeni sistemle anında tespit edilecek.

4- İhtiyaç durumunda seçimlerde sandık kurulu üyesi olacak.

5- Seçim çalışmasına aktif katılıp katılmadığı değerlendirilecek.

En az 3 kriteri yerine getirmeyen üye, sistem tarafından pasif üye olarak tanımlanacak. Partinin mitinglerinde, eğitim ve saha çalışmalarında önceden görevlendirilmiş alan sorumluları, barkod okuyucu bulunduracak. Üyeler akıllı kartlarını okutarak etkinliğe katıldıklarını kayıt altına aldıracak. Sisteme giriş yapıldığı anda, genel merkezde o üyenin aktiviteleri otomatik olarak kayda girecek. Yeni sistem sadece partinin aktif ve pasif üyelerini belirlemek için kullanılmayacak.

YOKLAMA ALACAKLAR

Akıllı kartlar sayesinde, ücretsiz olarak 81 il teşkilatıyla mesajlaşma ve haberleşme imkânı sağlanacak. Bu sistem sayesinde, istendiği anda parti içindeki sistem üzerinden eğilim yoklaması ve anket yapılabilecek. Yeni üye kayıt sistemi aynı zamanda partilerin üyelerinin kayıtlarının tutulduğu Yargıtay ile uyumlu olacak. Eski sistemde olmayan otomatik parti üyelik sorgulama, yeni sistemde kişi vatandaşlık numarasını girdiği anda yapılabilecek. Bu sayede başka parti üyeliği varsa sistem uyaracak ve diğer partiden istifa etmeden üyeliğine izin verilmeyecek.

PASİF ÜYEYE OY HAKKI YOK

Yeni sistem sayesinde, pasif üyelerin partideki eğilim ve önseçim oylamalarına katılması engellenecek. Karar mekanizmalarına yönelik oylamalara sadece aktif üyeler katılabilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER