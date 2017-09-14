CHP'den Adalet Kurultayı'nda içki içilmesi olayıyla ilgili karar

CHP'nin ağustos ayında düzenlediği Adalet Kurultayı'nda içki içilirken kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre; Özellikle hükümet kanadından eleştiri alan o görüntüler için adım atıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine CHP İstanbul İl Yönetimi toplantı yaptı. Toplantıda CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez ile birlikte Şişli örgütünden iki üyenin, kurultayda içki tükettikleri gerekçesiyle disipline sevk edilmeleri kararlaştıldı.

Disiplin soruşturmasının ardından üç kişinin CHP'den ihraç edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

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