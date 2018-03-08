CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Elitaş'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyarette, CHP'nin seçim güvenliği heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yer aldı.

Ziyaret sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFETİN VARLIĞI EŞİT PROPAGANDA İMKANLARINA SAHİP OLMASIYLA MÜMKÜNDÜR"

CHP'li Özel, " MHP 2019'dan sonra bu durumda olacak olabilir, ama biz kendilerini yok saymayı düşünmedik. Ama kendileri bu görüşmeyi Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapacağımız görüşmeyi kendilerince yeterli görmüş olacaklar ki böyle açıklama yaptılar. Biz kendilerini bir siyasi parti olarak yapılacak ilk seçime kadar göreceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan'dan talep ettiğimiz bugün yapılması gereken komisyon toplantısının Pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü 8 siyasi partinin davet edilerek bir ülkedeki rejime demokrasi denmesi için iktidar yeterli değildir. Muhalefetin varlığı, eşit propaganda imkanlarına sahip olmasıyla mümkündür bu. Bunun için tüm siyasi partiler için öneri verdik. Toplam 11 artı 7, toplam 18 maddeyi ve 8 siyasi partinin doğrudan Meclis'e davet edilerek görüşlerinin alınmasıyla ilgili ilkesel talebimiz oldu." dedi.

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: MHP İLE DEĞERLENDİRECEĞİZ

Türkiye 2016 yılı sonundan itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye’nin birlik ve beraber olunmasının zorunlu olduğu ortaya çıktı. 2017’de yaptığımız çalışmalarla bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Muhalefet partilerinden destek gelmemişti. Hatta “bacadan girseler almayız” demişlerdi. Fakat bugün önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Muhalefet partisi bizden bir talepte bulundu.

Eğer samimi katkıda bulunacaksanız bu hafta Pazartesi günü saat 14:00’e kadar çalışmanızı yapın, iki siyasi parti değerlendiririz, AK Parti ve MHP olumlu bakıyorsa

AK Parti’nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz. Bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını, ittifak konusunun virgülüne kadar devam etmesini beyan ettik. Yaptığımız anlaşma gereğince anayasa komisyonunda görüşülen teklifin son 3 maddesi bitirilecek.

11 maddelik tekliflerini değerlendireceğiz, Pazartesi günü planladığımız gibi kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Uzlaşma komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, CHP’nin getirdiği teklifi değerlendirme imkanını bulmuş olacak.

Diğer partilerin görüşmelerini zaten CHP almış. Biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli haline getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Kendilerine görüşlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile değerlendireceğiz.

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