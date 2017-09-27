CHP'den Alaşehir'de "üzüm mitingi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı miting, yarın Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'nda saat 17.00'de başlayacak. Mitingde konuşma yapacak Kılıçdaroğlu, üzüm üreticisinin taleplerini aktaracak.

CHP daha önce Yozgat'ta "mercimek ve nohut", Balıkesir'de "et ve süt", Ordu'da ise "fındık" mitingleri düzenlemişti.

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