CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın meydanı boş bulduğunu, bir konuşmaya kalktığını savunarak, " Aleyna Tilki'nin şarkısı gibi, bütün millete 'Bi sussan bari' dedirtti. Binali Bey, bir süredir konuşmamanın verdiği idmansızlık, sabırsızlıkla formda olmayan bir topçu gibi, girdi sahaya önüne geleni sakatladı, en son kendi bacağını kırdı." dedi.

Özel, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel'e, Başbakan Binali Yıldırım'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un "cumhur ittifakı"na ilişkin sözlerine yönelik, "Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakça ifadeleri partimize, insanımıza yakıştıranlar siyasi mevta olmaktan kendilerini kurtaramazlar." yaptığı değerlendirme soruldu.

Yapılan işin içinde şeytanlık olup olmadığını soran Özel, şöyle devam etti:

"Bir ittifak kuracağız, ittifakın içinde iki parti yer alacağız, üçüncü parti isterse MHP kapris yaptığı için olmayacak. İttifak herkese açık ama BBP'ye kapalı. Çünkü MHP, BBP ile aynı kantara çıkarsa sıkıntıya düşecek. Çünkü bir sene önce 20 katı oy alıyordu şu anda onlar kadar oy alacağından şüpheli. Mühür, başka partilerde kutu dışına taşmayacak, bunlarda ittifakın neresine basılırsa basılsın geçerli olacak. Partiye verilmeyen oylar ittifakta toplanacak, sonradan pay edilecek. Kendileri bir ittifak kuracak, yetmeyecek öbür partilere 'illa sen kur' diye baskı yapacak, sistemi ona zorlayacak, artık oyları, kepçenin dibinde kalanı ittifaka dökecek, sen de ittifak kurmaya mecbur kalacaksın. Bunlar şeytanlık değil de nedir, bunlar siyasi şeytanlıktır."

"ABİNİ ÇAĞIRMAKLA OLMUYOR"

Bunları söyleyince beyefendinin ağırına gittiğini öne süren Özel, Yıldırım'ın, "frenlerinin, ABS'lerinin tutmadığını, kızaklama yaptığını, hızını alamayarak, olur olmaz laflar söylediğini" savundu.

Özel, Yıldırım'ın, "16 Nisan'da ne kadar halk düşmanı varsa hayır cephesinde buluşmuşlar." dediğine işaret ederek, bunun, 1950'lerin Valisi Fahrettin Kerim Gökalp'in, "Havalar çok sıcak, halk plajlara hücum etti, vatandaş denize giremiyor." sözüne benzediğini öne sürdü.

Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Binali Bey, biz yüzde 50'yiz, kendine gel. Resmen 'Halk hayır verdi, vatandaş bundan rahatsız' diyor. Hayır diyenlere halk düşmanı demek, hem vicdansızlık, hem akıl tutulmasıdır, hem kendi teziyle çelişmektir. Madem 16 Nisan hayırcıları halk düşmanı, niye Saadet Partisi'nin peşindesin. Anayasa Komisyonu Başkanı'nı kapısında yatırıyorsunuz. 3 saat kapısında yatıyor. 'Görevlendirdim gitsin' diyor, 'Gitmiştim' diyor, 'Bir daha git' diyor. Sonra Binali Bey, bize, vatandaşın kendisine halk düşmanı diyor. Bize aynı konuşmasında, 'Kıskanma cumhur ittifakına sen de gel' ifadesini kullanıyor. Ben teröristsem, sen de milli isen senin teröristle işin ne, bizi niye çağırıyorsun? Bunların derdi ne terör ne terörist ne halk ne millet ne refah ne huzur. Bir tek dertleri var, koltuk. Biri koltuğu kaybetmek istemiyor, öbürü Meclis'teki koltuklara tek başına oturma şansı kalmadı büyük abinin paçasına tutunarak, gelip o koltuklarda tekrar yer almak istiyor. Diyorlar ki; er meydanıymış çık. MHP yöneticileri, er meydanında güreş tek başına olur. Hadi gel, yok. 'Bizim büyük abi gelecek, güreşecek, o seni yenince ben de seni yenmiş sayılacağım...' Hepiniz birleşseniz bizi yenemeyeceksiniz. Bu mahalle kavgası değil. Abini çağırmakla olmuyor. Senin abinden büyük milletin iradesi var. Binali Yıldırım'a şunu söylemek lazım. İyice yönetebilme kabiliyetini kaybettiler."

'BAYRAK' YANITI

Yıldırım'ın, CHP'nin Afrin'deki şehitler için evlere, dükkanlara, bürolara bayrak asma çağrısına da laf ettiğini belirten Özel, anamuhalefet partisi lideri "Bayrak asalım" dediği için Yıldırım'ın buna da karşı çıktığını, geçmişten üretilen yalan polemiklere sarıldığını savundu.

Özel, "Cumhurbaşkanı çok konuşuyor, Başbakan sessiz kalıyor" dediklerini aktararak, "Ancak Binali Bey, meydanı boş buldu, bir konuşmaya kalktı, Aleyna Tilki'nin şarkısı gibi, bütün millete 'Bi sussan bari' dedirtti. Binali Bey'i de konuşturmuyorlar, boşuna susturmayacaklarmış diyecek insan. Ne konuşsa falso, hata. Bayrak asalım diyoruz, karşı çıkıyor. Başka bir şey söyleyeceğiz, ona da karşı çıkacak, dinden çıkacak. Binali Bey, bir süredir konuşmamanın verdiği idmansızlık, sabırsızlıkla uzun süredir forma bulamayan, formda olmayan bir topçu gibi, girdi sahaya önüne geleni sakatladı, en son kendi bacağını da kırdı, sedyeyle dışarı aldılar." ifadesini kullandı.

"CELLATLARINA OY VERİYORLAR"

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ömer Pakiş'in, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye araştırma görevlisi aldığına yönelik haberlerin sorulması üzerine Özel, bunların tek örnek olmadığını belirtti. Özel, bunların FETÖ yöntemleri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Ama yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkmıştır? FETÖ mü bu yöntemleri AKP'ye öğretmiş, yoksa AKP bu yöntemleri FETÖ'den talep mi etmiştir? AK Parti'ye oy veren bütün seçmenler şunu bilsin ki; evladınız hak ettiği bir yere gelemiyorsa verdiğiniz oyla, başınızda tuttuğunuz bu adamlar yüzündendir. Bugün garibanlar kendi evlatlarının, vatan evlatlarının askerde olup bakan evlatlarının bedelli yaptıklarını, emeklerinin karşılığını alamadıklarını görüyorsa çok uzakta aramasınlar, cellatlarına oy veriyorlar da başlarına bu adamları kendileri getiriyorlar."

ŞEKER İTTİFAKI

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'un, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Türkiye bugün, saray ittifakını değil Anadolu'daki şeker ittifakını konuşuyor. Şeker ittifakında CHP, genel merkezlerinin suskunluğuna rağmen gerçek milliyetçiler, MHP'liler, Saadet Partililer, İYİ Partililer, bölgesine göre HDP'liler vardır. 16 Nisan'da saray rejimine hayır diyen herkes, bugün şeker fabrikalarına sahip çıkmaktadır. MHP'nin yönetim kadrosu buradadır ama gerçek milliyetçiler şeker ittifakının içindedir. Şeker ittifakının karşısında saray ittifakı da duramaz. İlk patlak, sarayın en zayıf halkasından gelmiştir, bunun arkası gelecektir. Şeker ittifakı, sarayın ittifakını yenecektir."

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