CHP'den "fındık yürüyüşü" değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklamasında, Ordu-Giresun arasında yaptıkları ve üç gün süren fındık yürüyüşünü değerlendirdi.

Yürüyüşe destek veren tüm kesimlere teşekkür eden Torun, "Üç gün güren Fındık İçin Adalet Yürüyüşü ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılan miting, ortaya konulan çözüm önerileri mücadelemize başka bir boyut kazandırmıştır." ifadesini kullandı.

Türk çiftçisinin asla yalnız olmadığını vurgulayan Torun, Kılıçdaroğlu'nun fındığın sorunları için açıkladığı altı maddelik çözüm önerisinin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürdükleri mücadelelerine ışık tutacağını belirtti.

Torun, "Bu topraklarda yetişen bütün tarım ürünlerimiz birbirinden kıymetlidir. Ne tarım ürünlerimiz ne de üreticimiz sahipsiz değildir. CHP olarak her bir üreticimizin yanında olmaya, onlarla omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.