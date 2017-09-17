CHP'den "Fındıkta Adalet Yürüyüşü" açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, 18 Ekim Pazartesi günü Ordu'dan başlayıp 20 Ekim'de Giresun'da mitingle sona erecek olan " Fındıkta Adalet" yürüyüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun Belediyesi önünde bulunan "Fındık Başımızın Tacı" heykelinin önünde Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ve CHP Giresun İl Başkanı Necati Tığlı'nın da katıldığı basın açıklaması yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yapılacak bu yürüyüşün sadece fındık için değil, diğer tarım ürünleri için de haklı mücadelenin sesi olacağını ifade ederek gösterilen bu demokratik tepkinin de hükümetin dikkatini çekeceğini söyledi.

"TMO'NUN FİYATI TABAN DEĞİL, TAVAN FİYAT OLDU"

Torun yaptığı açıklamada "Fındık üreticimiz mağdur, alın terinin karşılığını alamıyor. Bu sürece gelene kadar gerek TBMM'de, gerekse basın açıklamalarıyla her platformda üreticinin hakkını savunmaya çalıştık. Hükümeti içerisinde bulunduğu sorumluluklara karşı uyardık. Karar alıcıları böyle giderse fındık üreticilerinin mağdur olacağını ifade ettik. Bunun karşılığında sezona girerken bir beklentimiz vardı. Çünkü dediler ki 'TMO devreye girecek, serbest piyasanın olumsuzluklarını giderecek ve üretici alın terinin karşılığını alacak' Ancak maalesef dağ fare doğurdu. TMO 10 TL'den fındık aldı. Biz bu fiyatın taban fiyat olacağını beklerken, tavan fiyat oldu. TMO şuana kadar piyasayı dengeleyecek, üreticiye sahip çıkacak yeterli fındığı alamadı" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın fındık alımları ile ilgili son açıklamalarına da vurgu yapan Torun "Bizim daha yürüyüş yapmadan sesimizi duyan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TMO'nun fındık alımlarında bazı iyileştirmeler yaptığı kararlarını açıkladı. Ancak bu elbette yeterli değil. Bizim göstereceğimiz demokratik haklı tavrın hükümetin dikkatini çekeceği umudundayız. Bu yüzden fındıkta hakkını arayan, alın terinin karşılığını isteyen ve bu güne kadar olumsuzluklara dur demek için pazartesi günü başlatacağımız yürüyüşümüze bütün üreticilerimizi bekliyoruz. Bu yürüyüş sadece fındık için değil diğer tarım ürünleri için de haklı mücadelenin sesi olacaktır" diye konuştu.

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