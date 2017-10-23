CHP'den IKBY'deki seçimlerin ertelenmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine ilişkin, "Özellikle Goran hareketi ve KYB içindeki bazı unsurların, Barzani'nin zayıfladığı ortamda IKBY'yi seçime zorlamak ve oradan farklı bir siyasi iradenin çıkmasını sağlamak için çalışacaklarını görüyoruz. Seçimler, şimdi ertelense bile çok fazla ertelenemeyecektir." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin bağımsızlık referanduma gideceğini açıkladığında, bunun tek taraflı olduğunu, uluslararası toplumca kabul edilmeyeceği, üzerindeki baskının artacağı uyarılarında bulunduklarını anlatan Yılmaz, bu uyarılarına itibar edilmediğini, Barzani'nin kulak asmadığını söyledi.

Yılmaz, Irak'ta şu anda Irak merkezi hükümetinin sürdürdüğü bir operasyon bulunduğuna işaret ederek, bu operasyonun IKBY'nin Irak Anayasası'nda belirlenmiş sınırlarına kadar devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti. Yılmaz, bu sınırların geçilmeyeceğini temenni ederek, IKBY'nin Irak Anayasası içindeki yapısının korunarak devam etmesinin, Irak'ta ilave sorunların açılmaması için önemli olduğunu vurguladı.

"BAŞİKA'DAKİ ASKERİMİZİN GÜVENLİĞİ"

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren iki konu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunlardan biri Başika'daki askerlerimizin güvenliğidir. Haşdi Şabi'nin buradaki askerimize dönük provakasyonu eyleme dönüşürse askerimizin güvenliğinin acilen takviye edilmesi önem taşır. Oraya dönük saldırı gerçekleşirse oradaki birliğimizin ne kadar olduğu, buna karşı koyup koyamacağının değerlendirilmesi, gerekirse hava takviyesi yapılması önem taşıyor." diye konuştu.

Yılmaz, Irak coğrafyasında hiçbir tarafa güven olmayacağını, dost bilinen kesimlerin bile Türkiye'yi tuzağa çekebileceğini savundu. Bunun bir an önce değerlendirilip, güvenlik açığı varsa kapatılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başika'daki varlığımızın meşruiyeti tartışılıyor. Hükümetin yanlış bir kararla, hiç gereği yokken merkezi hükümetle bu işi götürmeyip, Eski Musul Valisi, akabinde Barzani ile bu işi halletmeye çalışması, bugün daha büyük sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Barzani'nin siyasi meşruiyeti zayıflamıştır. Türkiye'nin oradaki varlığının sorgulandığı döneme giriyoruz. Askerimizin güvenliği, son derece önemli.

Bölgesel Kürt Yönetimi'nde Barzani kendi bindiği dalı kesti, kendini küçük duruma düşürdü. Bundan sonra muhtemelen Bölgesel Kürt Yönetimi'nde iç sürtüşme ve hesaplaşma başlayacaktır. Başladığını da görüyoruz. Bunun belki de bir iktidar değişimiyle sonuçlanabilir: Bu noktada Türkiye bir an önce tutum, konum belirlemeli. Barzani'nin, orta ve uzun vadede Bölgesel Kürt Yönetimi'nde çok fazla meşruiyeti olmayacak, devam etmesi her geçen gün iyice zorlaşacak. Türkiye'nin, yapması gereken, bu bölgedeki Barzani dışındaki bütün aktörlerle, hatta KDP'nin Barzani dışındaki unsurlarıyla bir yol araması, burada çatışmaya taraf değil çatışmaların üzerinde kendini konumlandırması, Bağdat ile Erbil arasında diyaloğun açılmasına katkı sağlaması, buradaki müzakerelere aktif katılması Türkiye'nin bölgedeki çıkarları açısından büyük önem taşıyor."

"HAŞDİ ŞABİ, KENT MERKEZLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMALI"

Yılmaz, hükümetin yaşanan olayları doğru okumadığını ileri sürerek, Irak'ta Haşdi Şabi'nin gücüne güç kattığını öne sürdü. Haşdi Şabi'nin, komşu bir ülkenin kontrolünde olduğuna işaret eden Yılmaz, Irak'ta ülkeyi daha da mezhepçi çizgiye çekip parçalanmasına neden olacak yeni bir tehlikeye izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Haşdi Şabi'nin, Kerkük ve diğer ele geçirilen kentlerden uzaklaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Kerkük ile ilgili planının olmadığını iddia eden Yılmaz, Kerkük'ün mutlaka özel bir statüde olması gerektiğini s söyledi. Yılmaz, "Nasıl ki Barzani'nin kontrol ettiği Kerkük bir sıkıntıysa şimdi de İbadi'nin tamamen kontrolüne geçen Kerkük, ayrı bir sıkıntı olacaktır. Orada, o kentin karakterine uygun bir özel statünün belirlenmesi, kentteki tansiyonun düşürülmesi açısından önemlidir. Kürt milliyetçiliğinin yerine Arap milliyetçiliği geçtiği zaman sorun çözülmüyor. Sorunun kaynağı Kerkük'te bütün tarafların yer alabileceği çözüm bulmak, siyasi diyalog kanalıyla oradaki vilayet yapılanmasını gerçekleştirebilmektir." dedi.

Yılmaz, ticari araçlar için Fişhabur'dan Telafer'e uzanacak yeni bir güzergahın devreye sokulması gerektiğini söyledi.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜNE MERHEM OLMAMAKTADIR"

Talebyat'ta, Membiç'te daha önce gördüklerinin Rakka'da da ortaya çıktığını belirten Yılmaz, ABD'nin, "Bizim için muteber değildir" dediği Öcalan ve PKK ile Rakka'da bu görüntüyü vermesinin yakışık almadığını, bunun, kabul edebilecekleri bir görüntü olmadığını belirtti.

Yılmaz, ABD'nin, Fırat'ın doğusunda Suriye'yi parçalayacak yapılara yol vermesinin, bölgenin bundan sonra daha büyük sıkıntıya sürüklenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Suriye'de, siyasi geçiş sürecini, Suriye krizinin kapsamlı çözümünü öngören siyasi süreci başlatmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Astana süreci bugün Türkiye'ye Suriye dosyasında küçük bir alan veriyor ama sorunun çözümüne merhem olmamaktadır. Ancak Suriye'de bütünlükçü çözüm olursa Türkiye'nin yarasına merhem olunacaktır. Aksi halde buradaki yapılar Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit olmaya devam edecektir." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin sınırlarından radikal, cihatçı unsurların, Nusracıların uzaklaştırılmasının kritik, önemli bir konu olduğunu söyledi.

"SEÇİMLERİN ERTELENMESİ"

IKBY'de parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine ilişikn değerlendirmesinin sorulması üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"Barzani, görev süresi bir yıl bitmesine rağmen görevde bulunuyordu. IKBY parlamentosu da 2 yıldır doğru dürüst toplanamıyordu. Bir şekilde Kürt kartını kullanıp, kendisine meşruiyet sağlamak, içerdeki bölünmüşlüğü toparlamak, akabinde de seçimlere gitmeyi düşünüyordu. Seçim kasım ayı olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlık referandumun kadük kalması, uluslararası toplumun tanımaması nedeniyle sekteye uğradı. Irak merkezi hükümetin operasyonu sonucu Peşmerge'nin bu alanlarda yenilmesi, Barzani'nin geleceğini iyice riske attı, siyasi kariyerini zarara uğrattı. Barzani'nin bu şartlarda seçime gitmesi, kendisinin tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Bunu bir şekilde bu defa ertelemek istiyorlar. Özellikle Goran hareketi ve KYB içindeki bazı unsurların, bir şekilde özellikle Barzani'nin zayıfladığı ortamda IKBY'yi seçime zorlamak ve oradan farklı bir siyasi iradenin çıkmasını sağlamak için çalışacaklarını görüyoruz. Seçimler, şimdi ertelense bile çok fazla ertelenemeyeceğini söyleyebiliriz."

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