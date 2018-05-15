CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gazze'de katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. İnsanlık açısından büyük bir ayıp yaşanıyor." dedi.

Tezcan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'dan yine acı haberler alındığını, Filistin'de İsrail'in kanlı bir saldırısıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Gazze'de binlerce insanın yaralandığını, çok sayıda kişinin öldürüldüğünü acı bir şekilde öğrendiklerini dile getiren Tezcan, "Gazze'de katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. İnsanlık açısından büyük bir ayıp yaşanıyor. Orta Doğu yine provokasyonların beşiği, Orta Doğu yine masum insanların kanının akıtıldığı, egemenlerin paylaşma kavgası içerisinde masum insanların zulme uğradığı bir coğrafya." diye konuştu.

Tezcan, acının her geçen dakika büyüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor. Trump ve İsrail, Orta Doğu'nun bağrına bir hançer saplamıştır. Bu uygulamalar barışa değil, çatışmaya, savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır. Orta Doğu barışını bir kez daha bağrından hançerlemiştir. Trump'ın maceracı tutumu ve İsrail'in onunla ittifakı Orta Doğu'da yeni bir çatışma alanı yaratmıştır. Barışı inşa etme, kanın durmasını sağlama konusunda çaba harcanmasını beklerken, bir yeni ve acı çatışmayla karşı karşıyayız. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Öldürülenlere, katledilenlere Allah'tan rahmet, bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Filistin ve İsrail sorununda çözümün, iki bağımsız devlet olduğunu vurgulayan Tezcan, Trump'ın ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının, Orta Doğu'da, Filistin'de barışı tesis edecek olan iki devletli çözümün bağrına saplanmış bir hançer olduğunu belirtti.

Tezcan, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti yapılması gerektiğini dile getirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER