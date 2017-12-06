CHP'den Kılıçdaroğlu'na soruşturmaya yönelik açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, "Biz milleti arkamıza alarak siyaset yapıyoruz. Onlar yargıyla şununla bununla tehdit ederek korkutacaklarını sanıyorlarsa bu tehditlere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

AA'nın aktardığına göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattığı belirtilerek "Bugün Hayati Yazıcı bir televizyon programında 'Her hafta suç işleyen bir genel başkan var. Soruşturma değil, kovuşturma da gerekir.' dedi ve ilk kez Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını tartışmaya açtı." denilmesi üzerine Tezcan, şunları söyledi:

"Buyursunlar. Meclis'te çoğunlukları var. Hodri meydan. Genel başkanımız siyaseti onların inayet ve icazetiyle yapmıyor. Hakaret arıyorlarsa bir küfür ve hakaret şürekası oluşturmuşlar her yere hakaret ediyorlar. Ana muhalefet partisine hakaret ediyorlar, iş adamlarına hakaret ediyorlar. Oysa bu ülkede ihanetin adı bunların yönetim dönemidir. İhanetin tescili bunların elinde. Kimseye kaptırmazlar, ihanet meselesini, vatana ihanet meselesini ama başkalarına iftiraya gelince önlerine geçilmiyor. Buyursunlar, hodri meydan, parlamento orada. Biz milleti arkamıza alarak siyaset yapıyoruz. Onlar yargıyla şununla bununla tehdit ederek korkutacaklarını sanıyorlarsa bu tehditlere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız."