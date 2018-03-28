CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayında sarf ettiği, "Ben milletvekili seçildim, ne demek grup iç yönetmeliği, ona da uymuyorum. İstediğim televizyon programına çıkarım, istediğim gibi konuşurum. Konuşamazsın arkadaş" sözler yazıya döküldü ve hayata geçirildi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, CHP liderinin talimatı ile Medya Tutum Belgesi hazırlandı. Metni CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı kaleme aldı. 3 sayfalık yönergede milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin kişisel görüş açıklayamayacağı belirtildi.

Milletvekili televizyon daveti aldığında, önce nöbetçi grup başkanvekilinden izin alacak. Parti Meclisi üyeleri de Genel Merkez'den izin isteyecek. Gazete röportajları içinse hangi sayfada ne ölçüde yer alacağına yönelik bilgi verilmesi istendi. Röportajların yayınlanmadan önce görüleceği, mülakatın da bu koşulla verileceği kaydedildi.

Yönergede yer alan talimatlardan biri de parti içi konuların medya önünde konuşulmaması. Kol kırılır yen içinde kalır ilkesiyle hareket edilmesi istendi.

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