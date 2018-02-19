CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış politikası konusunda değerlendirmelerde bulundu. Öztürk Yılmaz, ABD ile ilişkilerin son dönemde sürdürülemez bir noktaya gerilediğini, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretinden sonra bu gerilemenin ne kadar aşağı ineceğini hep birlikte göreceklerini iddia etti.
ABD'nin son dönemde Suriye'de PKK, PYD ve YPG alanı ile ilgili tasarruflarının Türkiye'yi rahatsız ettiğini vurgulayan Yılmaz, bunun ileride Suriye'nin bölünmesine giden süreci tetiklediğini söyledi.
Öztürk Yılmaz, "Tillerson ziyaretinden önce şöyle bir hava vardı: Sayın Erdoğan ve Hükümetin yetkilileri, AKP'nin il ve ilçe kongrelerinde yüksek perdeden ABD'yi PKK ve YPG'ye silah yardımı yapmakla itham etti, Osmanlı tokadından bahsedildi. Sonra, Tillerson görüşmesinin ya ilişkilerin düzeltilmesi ya da kopmasına yol açacak şekilde sonuç doğuracağını belirttiler. Ancak ilişkiler ne kopuyor ne de düzeliyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin, Türkiye'nin Afrin operasyonuna açık destek vermediğini, çekimser olduğunu, hatta operasyonla ilgili kaygılarını dile getirmek suretiyle çok fazla operasyona angaje olmak istemediğini dile getiren Yılmaz, Menbiç'teki PKK varlığının sonlandırılması konusunda Hükümetin talep ettiği şekilde bir uzlaşmaya da yanaşmadığını bildirdi.
"GÜVEN BUNALIMI AŞILMADI"
Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki güven bunalımının aşılmadığını ve kolay aşılacak gibi de görünmediğini ifade etti.
CHP'li Yılmaz, ABD'nin, Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki PKK yapılanmasını devlete doğru sürüklediğini gördüklerini belirtti.
ABD'nin Menbiç'te farklı oyunları olduğunu ifade eden Yılmaz, "Menbiç'i, aşağısındaki Tap Dağlarını, havaalanı, Deyrizor'u, ileride Fırat'ın doğusunda bir yapılanmaya meşruiyet kazandırmak ve pazarlık unsuru olarak ellerinde tutuyorlar. Yani bu alanları verip Fırat'ın doğusundaki yapıyı, federal Suriye'nin parçası olarak inşa etmek istiyorlar." diye konuştu.
Öztürk Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nasıl, Menbiç'te PKK'lılar sıkıştığında ABD, Rusya'yı devreye soktu ve Suriye ordusunu Menbiç'te PKK'nın arasına soktuysa, benzer şeyi PKK, YPG Afrin'de sıkıştığı zaman Esad'ın ordusunu bir şekilde sokup o bölgeye Esad'ın bayrağını dikmek suretiyle, burayı himaye edebilecek bir noktaya götürebileceğini söylemiştim.
Bir taraftan Menbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan PKK, YPG ve PYD unsurlarının, Esad'ın alanından geçip Afrin'e gittiğini biliyoruz, diğer taraftan da Esad'ın ordusunun Afrin kent merkezine girmesini ve buradaki PYD ve YPG unsurlarının kentten ayrılmasını ve kentin kontrolünü bunlara bırakmasını öngören bir plan üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Böyle olması durumunda Türkiye artık Afrin'de şeklen de olsa Esad ve ordusu ile karşılaşacaktır."
Bir soru üzerine Yılmaz, "PKK'nın PYD'leşmesinden ziyade, şunu bilmemiz lazım. PYD ve YPG'nin, aynı Irak'ta olduğu gibi peşmergeleşmesinden söz edebiliriz." dedi.
"İTTİFAK LİDERLERİN İTTİFAKIDIR, HALKIN İTTİFAKI BAŞKA OLACAKTIR"
Öztürk Yılmaz, bir televizyon programında sarf ettiği "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ittifak çalışmalarında liderleri boyalı laflarla satın alabileceğini ama onların tabanını asla alamayacağı" yönündeki sözlerinin ardından, Erdoğan'ın, kendisi ile ilgili çok ağır itham, iftira ve hakarete varan sözler söylediğini öne sürerek, şöyle konuştu:
"Bunları kınıyorum. FETÖ'yü devlete yerleştirenlerle ittifak kurmayı içine sindirenler, PKK ile Oslo'da görüşme yapanı içine sindirenler, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla ittifak kurmayı içine sindirenler, Kobani'de sıkışan PKK'ya yardım etmeyi içine sindirenler ve onlarla ittifak kuranlar, bize zerre kadar laf söyleme hakkına sahip değildir. Kötü söz sahibine aittir. Bizim ne olduğumuz, kim olduğumuz çok açık bellidir. Türk milletinin iradesini bir şekilde ipotek altına almak için ittifak yapanlar, şunu görecektir; o ittifak liderlerin ittifakıdır, halkın ittifakı başka olacaktır."
CHP'li Yılmaz, "MHP İstanbul Milletvekili Celan Adan'ın kendisini istifaya davet etmesinin" anımsatılması üzerine, "Şimdi mi edeyim, genel merkeze gidince mi edeyim." ifadelerini kullandı.
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