Seçim vaatlerini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarma, özelleştirilen şeker fabrikalarını geri alma, KOBİ’lere 1 yıl süreyle faizsiz kredi verme, üniversite öğrencilerine de 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500’er TL olmak üzere yıllık bin TL “Gençlik Bursu” sağlama vaadinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP’nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en temel sorunlu alanlarından birinin ekonomi olduğunu belirtti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, tarımda, Cumhuriyet’in kurucu ayarlarına yeniden döneceklerini belirterek, “Fiskobirlik, Tariş, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çukobirlik, Trakya Birlik, Et ve Süt Kurumu gibi kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Şeker fabrikalarını geri alacağız. İhalelerini iptal edeceğiz, onlar milletindir” dedi. KOBİ’lere de seslenen CHP Genel Başkanı, “Türkiye’de vergi ve sigorta prim borcu olmayan bütün KOBİ’lere bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz” vaadinde bulundu. CHP bildirgesinde yer alan ekonomik vaatlerden bazıları şöyle:

- Kapsam dışı bırakılan 500 bin taşeron işçi ilk 6 ayda kadroya alınacak.

- 45 bin yeni aile danışmanı atanacak.

- Atama bekleyen 180 bin öğretmen bir yıl içerisinde kadrolarına atanacak.

- Kamuda yeni 250 bin doktor, hemşire, hastabakıcı ve sağlık teknisyeni istihdam edilecek.

- Tüm okullara, öğrenci sayısını dikkate alarak ihtiyaç doğrultusunda 1 yıl içinde 80 bin kadrolu güvenlik ve temizlik görevlisi atanacak.

- Kamuda ve özelde 50 bin engelli 5 yıl içinde istihdam edilecek.

- 3 yıl içinde 40 bin ziraat mühendisi, veteriner ve tekniker istihdamı sağlanacak.

- 1 milyon işsiz vatandaş, asgari ücret karşılığında ödeme alacakları 9-12 aylık eğitim programlarına 1 yıl içinde yerleştirilecek.