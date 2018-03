Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ÇANAKKALE ANMASI'NA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN ÇAĞRILMAMASI

Kılıçdaroğlu, "Çanakkale'nin her karışında onlarca şehidimiz var. Gelibolu'nun her karışı askerlerimizin kanıyla sulanmıştır. Olağanüstü bir mücadele verilmiştir. 18 Mart kutlamalarına Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat gidiyor ama bizim belediye başkanını konuşmasına yasak getiriyor. Milletin seçtiği başkanı neden dışlıyorsun? Sen 18 Mart'ın da ne olduğunu bilmezsin. Sen ancak ve ancak Man Adası'nı bilirsin. Man Adası'nda tezgahlar kuracaksın, vatan millet bayrak diye konuşacaksın. Vergi vermemek için her türlü dümeni çevireceksin ve 'Ben yerli ve milliyim' diyeceksin. 'Ben yerliyim ve milliyim onlar başka bir ulustan' mı diyorsun. Tek devlet diyor ya. sanki beş tane devlet var. İlla Rabia'yı çevirecek. Sen Rabia'nın hayranısın. İhvan'ın yoldaşısın biz Anadolu Müslümanlığını savunuyoruz. Çanakkale'yi Atatürk'süz kabul etmek mümkün değil. Siz nasıl Gazi Mustafa Kemal'i anmazsınız, rahmet okumazsınız. Yazıktır, günahtır. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetin gölgesinde kalmaz. Bir başkan yardımcılığına bir kadının atanması beni son derece memnun etmiştir. Ama bu ülkenin inancına uygun düşen, bu ülke için mücadele edenlere rahmet okumaktır. Bu bizi küçültmez. Diyanet'in görevlerinden biri de dini gerçek anlamında halka aktarmaktır. Diyanet'in de kendine derse çıkarması lazım. " dedi.

Şahin Alpay'ın serbest bırakılmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Değerli arkadaşlar, Altan'lar için neden karar vermedi AYM. Bunu da bekliyoruz. Eğer yargı bir yerlerden talimat alıyorsa o başka bir şeydir. Orada yargı çalışmaz. Hiter Almanya'sının benzerini yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. AYM'nin Yerel Mahkeme'ye benim kararıma uyacaksın demesi güzel, kutluyoruz. Ama geciken adalet, adalet değildir." şeklinde konuştu.

Hakimlere sesleniyorum bir partinin genel başkanı geldi diye neden ayağa kalktınız diyen Kılıçdaroğlu, "Her partinin gelen başkanı gelince ayağa mı kalkacaksınız? Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Sizin ne işiniz var ayakta. Bir partinin genel başkanı gelmiş, yanında başbakan hepsi alkışlıyorlar. Bunlar bir gün senin karşına geldiğind, bunlar benim kuramı çekti, 20 adam öldürse de serbest mi bırakıyım diyeceksin. Dürüst, düzeyli hakim, savcı sayısı az kaldı. Onların yüzü suyu hürmetine yargı devam ediyor. Savcı, sarayın avukatının emrinde. Normalde o savcının görevi derhal bırakması lazım. O savcı İstanbul'da onun da adını biliyoruz. O avukatın da adını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Adaleti savunsaydın, onları ayağına çağırmaz, sen onların ayağına giderdin. 21 Temmuz 2016, BM'ye bu hükümet bir sözleşme verdi. 13 maddeyi askıya alıyorum. 2 maddesi önemli. Birincisi tutulanlara insanca davranmayacağım diyor. İkincisi onları adaletli yargılamayacağım. Şimdi kalkmış bize adaletten bahsediyor. Hakimlere sesleniyorum, cübbelerinizin önüne iki delik açın. Onların önünde ilikleyin. Birisi yasama olsun, birisi yürütme. Bir de şimdi Türk Milleti adına diye karar verecekler. Türk Milleti adına değil, saray adına deyin." dedi.

FETÖ konusundaki tutuklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Arada bir birilerinin vicdanı bunu kabul etmiyor demek ki. Gaziantep'te çok ciddi bir FETÖ borsası var diyor Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar. Git Kayseri'ye de bak. Orada da var. Ben bunu hep söylüyorum. Yargının çöktüğü bir ülkede adalet mi arayacağız? Milyon dolarlar döner tabi, basar parayı tahliye olur. TMSF'nin el koyduğu mallar vardı. FETÖ'nün malları diye satıyorlardı. Sanki biz bunları bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Bu iktidar önlem alamaz. Bu iktidar çökmüştür artık. Hiçbir söylemi tutarlı ve sağlıklı değil. Vatandaşın hangi derdine çözüm buldular. Allah aşkına birisi söylesin." dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "1500 dönüm imara açılırsa, zaten fabrikayı kapatırsınız. Şehrin merkezi. Dünyaca vurgun yapar kapatır gidersiniz. Şeker fabrikaları zarar ediyor diyor. Zarar etmiyor Recep Bey, sen zarar ettiriyorsun Recep Bey? Yavuz Sultan Selim Köprüsü de zarar ediyor. Onu da sat o zaman. Onu satabilir misin? Satamazsın. Çünkü orada yandaş var. Emekçiyi, işçiyi tek savunan parti var o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Asıl batak sarayda. Milletin sırtında yük o saray. Sat kardeşim o sarayı. Yediğin bedava, gezdiklerin bedava, milletin sırtına yıkıyorsun. Vergiyi topla. Sen ver vergiyi, ben vergi vermem. Niye ben Man Adası'nda şirket kuracağım. Sonra ben milliyim. Sevsinler senin milliği,ni, yerliliğini. " şeklinde konuştu.

Şeker kotasına değinen Kılıçdaroğlu, "Şeker kotasını neden kaldırmıyorsun kardeşim. Kaldırsana. Çağrı yapıyoruz, biz de kaldıralım kotaları. Amaç Nişasta bazlı şekeri millete yedirmek. Bunu sana kabul etirmeyeceğiz arkadaş. Bu hükümet rantiyeye çalışan bir hükümettir." dedi.

Türk Telekom'a dokunmayacaksınız diyorlar bankalara diyen Kılıçdaroğlu, " Her türlü imkanı vermişsin, zarar ediyor. Bankaları dolandırıyor ama buna dokunmayacaksın diyor. Gücün çiftçiye yetiyor, Telekom'a yetmiyor. Suyu, elektiriği kesiyorsun, çiftçiyi perişan ediyorsun. Sen vatandaşa değil rantiyeye hizmet ediyorsun arkadaş.

