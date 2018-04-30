CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim."

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